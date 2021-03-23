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最強的生魚片是哪種魚？老饕推「口感霸主」：回購率超高

編輯中心/綜合報導

2021-03-23 16:10:51

沙西咪
▲網友詢問大家「海鱺是最強的生魚片吧？」獲得許多老饕認同。（示意圖／取自pixabay）
日式料理的精髓「生魚片」，能吃出魚肉最原始的鮮甜滋味，是不少挑嘴老饕最愛吃的美食之一。就有網友詢問大家，「海鱺是最強的生魚片吧？」獲得許多老饕認同，更有內行網友介紹海鱺吃法，被鄉民推爆、直呼專業，「根本是生魚片系的！」
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有位網友在PTT發文，大讚海鱺「口感Q脆有嚼勁、味道又很甜」，詢問大家「海鱺應該是生魚片裡面的霸主吧？是最強的生魚片吧？」
文章一出引發熱議，大多網友都認同海鱺確實美味好吃，更有內行老饕發文回應，直言「海鱺真的是我個人回購率很高的魚種」，並認為秋冬之際才是野生海魚開始肥美的時候，也是最適合吃生魚片的季節。更分享海鱺吃法，指出「剛殺好的魚太新鮮，野生魚的話咬起來會比較韌，個人都是習慣一條魚分2次吃，第一次先放個3～4天，這時候只要沾一點點醬油就好，吃起來口感爽脆，不硬又清甜」。
▲內行網友在家自己料理生魚片，刀工超專業。（圖／翻攝自批踢踢）
▲內行網友在家自己料理生魚片，刀工超專業。（圖／翻攝自批踢踢）
而剩下的另一半放個七八天再吃，「此時魚肉水分減少很多，肉質就會比較軟，白色油脂豐富，入口脂香濃郁，整個生魚片的甜味都出來了」。
▲內行網友在家自己料理生魚片，刀工超專業。（圖／翻攝自批踢踢）
▲內行網友在家自己料理生魚片，刀工超專業。（圖／翻攝自批踢踢）
圖文並茂的介紹，讓許多網友紛紛在底下留言回覆說，「小當家是你？」、「海鱺王」、「你可以去參加廚神對決了」、「看起來好好吃」。（編輯：倪浩軒）
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