「吃海底撈狂被招待」羨煞學生妹！員工揭真相：會有驚喜
編輯中心/綜合報導
2021-03-24 06:47:12
不少人喜愛吃海底撈，而海底撈火鍋也秉承著「服務至上、顧客至上」的理念，而近日就有一名女網友在網路上分享自己看到許多親朋好友去吃海底撈都被「招待」，讓她十分羨慕，對此就有員工揭露這樣的真相，直言「會有驚喜」，引起熱議。
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「關於吃海底撈被招待」的文章表示，「之前朋友去吃，他說他每次去都被招待半份紅糖糍粑或是其他的，有時候看限時，也會看到朋友被招待，可能送娃娃或是飲料，還有看到送護手霜的」，這讓原PO感慨直言「吃了五次都沒被招待過...也不是想被招待，只是覺得怎麼其他人好像都很常被招待的感覺」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。網友們紛紛表示「之前被服務人員聽到要去夜店，他就下去買解酒液給我還有一張小卡片，超級暖心」、「我朋友跟男友兩個人而已他們半年內吃破萬，常常被招待肉品類項目，過年時候還收到海底撈湯包里里摳摳的一袋東西」、「通常五星會員每次都招待，我朋友都五星跟著他們吃就很飽」、「曾經有一次跟朋友隨便講講好想吃和牛，過沒多久他真的招待我和牛！眼淚都快掉出來，後來我很努力的花很多錢吃到五星」，甚至更有在海底撈工作的員工指出真相，「只要是2星以上會員就會有小驚喜哦，每次不固定也不一定是菜品，有可能是貼心小物，聽到水果很好吃打包一碗水果或是聽到家裡有人沒有來給餅乾一起享用之類，第一次來用餐的客人我也會主動招待，讓客人留下好的印象，當然客人用餐禮儀態度也很重要」。事實上，從海底撈的粉專也可以看到「不可不知會員積分小撇步」，首先「撈友們至店內用餐時，可透過點菜用的iPad輸入手機號碼註冊／登入會員」，再來「消費五元可累積一分，每次登入會員可累積消費金額轉化為會員積分」，最後就會有「多元禮品」招待，而禮品項目沒有一定，就看顧客的積分到達多少了。（編輯：王柏文）