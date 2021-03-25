房市／汐止旗艦級企業總部 13億公開標售
房產中心/綜合報導
2021-03-25 12:30:00
雙北近期瘋企業總部風潮，企業轉型帶動整棟廠辦需求日漸迫切。信義全球資產公司昨（24）日公告受託皇鼎建設辦理汐止「富鼎科技大樓」整棟全新廠辦標售，本標的位於汐止熱門的保長坑工業區，基地面積1528.47坪，地上11層、地下2層之旗艦級企業總部，總樓地板面積6023.57坪(不含車位面積)，標售底價13億元，拆算建物單價每坪19萬元，以目前汐止平均廠辦單價約落在25~35萬之間，對於有設置總部需求的企業具有極高效益，本案預計於110年5月25日開標。
富鼎科技大樓門牌為新北市汐止區保長路428號、430號，位在汐止保長坑工業區，在新北市大汐止經貿園區計畫加持推動下，是頗具亮點的產業聚落重鎮。信義全球資產公司總經理柯宏安表示，由於台北市中心售價租金高，以信義世貿商圈售價每坪動輒150萬以上，且能釋出標的稀少，對於有整棟需求的企業來說取得成本相對較高，近年企業在選址方面有明顯往東移的趨勢，從市中心往內科、南港，已再延伸到汐止，不少大型企業轉進，加上將有捷運汐止東湖線及基隆捷運，快速串連到南港、內湖及台北市中心，讓汐止擺脫早期偏遠蛋白區印象，已成為企業樂意進駐區域。觀察鄰近的南港及內科售價行情，南港辦公平均單價行情在50~60萬元，若以頂級辦公近捷運售價行情更可以超過每坪80萬元；內科廠辦平均單價行情在50~60萬元，近期還可發現到多筆交易每坪破70萬元。目前汐止平均廠辦單價約落在25~35萬，相當於只有南港與內科的5~6折，本案售價又為汐科廠辦平均單價再6折，且為全新完工大樓，對企業而言，不只能展現品牌形象，且以低成本購入總部，讓更多資金可專注投資在本業發展上，甚至未來也極具不動產增值空間，對於企業是最好的佈局規劃。 總經理柯宏安補充，近年大型企業持續湧出整棟廠辦、商辦需求，像是萬海航運買下舊宗2棟廠辦、網銀國際買下舊宗蘋果日報大樓整棟、岱鐠科技買下安康路整棟廠辦等，以往企業在找尋總部時，都以台北市中心為考量，但近期發現，企業購置總部的選址條件，具有增值效益、交通機能便利、產業鏈群聚、大樓具新穎設計與設施，都是企業在購置整棟廠辦的首選。