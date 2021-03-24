男子剪指甲方式錯誤！醫：3症狀小心凍甲危機
記者劉雅文/台北報導
2021-03-24 17:59:58｜2021-03-24 18:00:04
一名50歲男性，因爲修剪腳趾甲方式不當，產生卷甲合併甲溝炎的症狀，只要甲溝開始疼痛，他就去找師傅幫他修指甲，但是越修反而指甲越來越小片，之後每次指甲長出來越長越彎，越容易長到肉裡，變成惡性循環。
書田診所皮膚科主任醫師蔡長祐表示，凍甲是因為指甲與旁邊甲溝反覆摩擦形成甲溝炎，造成紅腫疼痛，導致反覆性感染或肉芽組織形成。如果指甲周圍老是疼痛、指甲旁邊常常流湯或流血、指甲插入旁邊的肉(皮)的情況時，就要小心凍甲危機，如果免疫力較差，嚴重時可能引起潰瘍，甚至蜂窩性組織炎。醫師解釋，凍甲常見的發生原因像是穿不合腳、過緊的鞋子，或是不當的指甲修剪，以及先天性的甲面過寬、因反覆拔除指甲或過度修整、因扁平足使大腳趾容易著地，以及產生壓力磨擦甲床邊緣引發等。凍甲初期看似問題不大，但醫師提到，未根治的情況下常常復發，讓人困擾不已，且臨床觀察，很多凍甲患者為了減緩腳趾疼痛，選擇將指甲修得更短，殊不知可能讓後來長出的指甲更彎曲，容易刺進周圍的皮膚，造成慢性甲溝炎。正確的剪指甲方式，醫師建議洗澡後進行，以平剪方式修剪，不宜剪過短要留白。而治療方面，蔡長祐表示，甲溝炎依程度有不同的治療方式，除了拔除部分指甲，修剪過度增生的肉芽組織外，也可以透過使用指甲矯正器的方式治療，指甲矯正的原理是利用各類素材(記憶金屬絲線或是膠狀貼片)產生回彈的力量，將捲曲的指甲扳平。如何養成護甲好習慣？蔡長祐表示，護甲六招，保持指甲健康，勿穿不合腳的鞋子、避免激烈碰撞、指甲要平剪、保濕雙腳，塗抹乳液或足霜，還要再指甲周圍皮膚加強保濕，塗凡士林或指緣油，減少硬皮發生，以及每天撥指肉，用手將指肉往外撥，幫助恢復彈性。