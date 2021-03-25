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影／79.8不能再高了　鄭文燦：笑咪咪看起來比較胖

記者李春台/桃園報導

2021-03-25 14:02:13

鄭文燦秀體重
▲外界質疑鄭文燦的實際體重，他昨天特地站上體重機秀出79.8公斤的真實體重，證明自己沒有造假。（圖／翻攝「鄭文燦」臉書）
為了證實自己的體重沒有造假，桃園市長鄭文燦昨晚站上體重機秀出「79.8公斤」的健身成果，但很多網友都不相信那是鄭的真實體重。今（25）日上午鄭文燦受訪時表示，「近距離看到我就知道應該是沒那麼胖。」他還強調，「螢光幕上臉有放大效果、胖在臉上，因為我總是笑咪咪的，所以看起來就比較胖」。
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鄭文燦表示，外表看起來或許跟實際有落差，但他不會造假。很多人看到他以前的照片都說像歌手盧廣仲，不過後來變胖了，「我覺得身材可以走樣、理想不能走樣，從政的初衷也不能走樣。」
對於外界質疑他的體重，「我不會造假」鄭文燦說，表象跟實際也許有落差；他表示自己最近有在健身，像是騎腳踏車、運動環，還有一些核心肌力的訓練，核心肌力訓練比較辛苦，雖然平常他的活動量就很大、行程很多到處趴趴走，但是那些用到的肌肉都是固定的，核心肌力的訓練會腰酸背痛，不過好處是可以讓肌肉多一點、脂肪少一點。
媒體追問既然體重沒有那麼重，怎會外表看起來跟實際有落差？「不會啦」鄭文燦笑說，「如果近距離看到我就知道應該是沒那麼胖。」他認為可能平常大眾看到他都是透過電視螢幕，「螢光幕上臉有放大效果、胖在臉上，因為我總是笑咪咪的，所以看起來就比較胖」。
 
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