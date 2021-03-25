長賜輪卡運河！求償對象曝光　行家曝關鍵：長榮商譽損失

長榮海運貨櫃輪「長賜號（Ever Given）」巨型貨輪自23日意外在蘇伊士運河觸底擱淺，造成全球貨櫃船運大亂，恐將影響排在長榮貨輪後的其他海運貨物出貨時程。對此，就有網友好奇「這次長榮會被多國求償嗎？」，話題掀起眾人關注同時，也有內行網友解釋這次意外長榮不僅不是該負責賠償的事主，反而有機會回過頭求償。

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長榮海運貨輪長賜號（Ever Given）23日意外擱淺於蘇伊士運河上，意外讓全球關注這起「大排長榮」的塞港消息。有網友就在PTT好奇發文詢問，分秒必爭的航運產業，當然希望貨物能越早到越好，但因為此次長榮海運貨櫃輪卡在運河，是否可能會因此導致其他多國航運公司或企業向長榮求償。

▲長榮超大貨輪長賜號至今仍卡在蘇伊士運河上。（圖／美聯社／達志影像）

文章曝光後，有內行網友就點出此次事件的關鍵，他提到其實海運業本來就有一種「租賃型式」的營運模式，「其實這條船並不是長榮旗下的船，而是日本的船舶租賃公司Shoei Kisen Kaisha（正榮汽船株式會社）」，長榮旗下的船若船名是EVER G開頭的全都是租賃船。

而這種租賃型式的情況是，長榮每月付固定的租金換取船舶租賃公司的貨運服務，「這樣的營運模式來說長榮只需要付固定的租金，而不是相對變數較大的營運成本例如船員薪水、油料費用、設備折舊等等」。因此他分析長賜號觸礁的意外，該由正榮汽船株式會社負責賠償，長榮更可能因「Ever Given」被大肆報導而要求商譽損失的賠償。

事實上，長榮海運董事長張衍義今（25）日就以書面回覆交通部，點名本次天價賠償的責任賠償方：「Ever Given為本司長租船，船上任何操作上的失誤甚或不可抗力等等原因致船舶造成損害都是船東的責任，本次意外亦是如此」。稍早，

（編輯：楊智傑）