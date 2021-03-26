《鄧一個人咖啡》職場綠茶婊好心機？女性優勢不該是原罪

到底女性的外貌和魅力可不可以用在職場上？《鄧一個人咖啡》主持人鄧醫師在今（26日）的直播中好奇表示，為什麼常有人認為女性運用優勢，在職場獲得好處就一定是綠茶婊？好的外表不只是福報，作家黃大米認為簡直是「中了基因樂透」，而且一定會兌獎，只是兌獎需要藝術，使用上得很有技巧。一起來看看鄧醫師和黃大米分享的超實用女子心機學。

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作家黃大米不諱言，職場上尤其對男主管來說，如果在客觀條件同等情況下，外在佳絕對有優勢，是八成都拿得到好處的，當然本身能力不能太離譜。鄧醫師認同因此常會感覺周遭環境對女性較不友善，天生擁有優勢外表，不代表能力就該受質疑，為何外貌或女性優勢變成一種原罪？

▲在職場上運用女性優勢就是綠茶婊嗎？（圖／截自《鄧一個人咖啡》節目畫面）

鄧醫師提醒，其實有時候刻意不用女性優勢可能是某種心理創傷，譬如小時候被重男輕女對待過，對自我女性特質反而會是受傷和自我排斥的態度，有時候明明可以很柔軟或可愛，但會故意武裝自己。黃大米則分享，其實不少人認為外表就是一種實力，或透過外表讓別人看到他更多實力。

「實力又加上包裝，有料卻不會拿出來用也是有點吃虧」，鄧醫師補充，不要因為過去的創傷而貶低自己，好的特質是該好好善用，在榮格心理學中，便很重視你和自己的女性特質有沒有好的連結。如果「你老是很氣別人是綠茶婊」，也要問問自己是不是覺得自己有能力但沒有用到？黃大米補充，所謂綠茶婊就是明明來陰卻不坦蕩蕩，大呼「真小人沒問題，偽君子才麻煩！」

▲黃大米坦承自己在職場上不是吉娃娃，而是狼犬。（圖／截自《鄧一個人咖啡》節目畫面）

自認是「做工的人」不靠外表的黃大米堅定表示：「當你眼中有太多的別人，就會沒有自己」，太在意別人會忘記自己前進的道路。不要太在意別人怎麼看待你，時間會證明你，她打趣地說，當你有一天成為一哥一姊，穿什麼出現大家都會覺得很時尚！

坦承自己對職場表現非常執著，黃大米直言，「如果我的長官因為疼別人都把爛事派給我，其實是長官有問題，我會直接找長官據以力爭」。獲得鄧醫師稱讚已超越「心魔」，因為「很多人當心理已經認定，我就是沒有人家可愛，就覺得自己一定敗」。

鄧醫師相當認同，職場上該是自己發揮的都火力全開，不要作繭自縛、自廢武功。尤其現在職場也不完全都是男性當道，甚至女性特質也不見得只能用在向上管理，有時也是照顧下屬的能力、給予溫暖，分享自己就曾遇過女主管在大家加班時帶鍋雞湯給大家。

▲鄧醫師和黃大米都認同，職場女性要認清自己的路，職場上該是自己發揮的都火力全開。（圖／截自《鄧一個人咖啡》節目畫面）

關鍵在於職場上雖然是工作導向，但還是有人際關係，裡面重的是誠意的表達。說穿了，如果你的主管看重外貌，那你提供一點給他欣賞，沒有太超過到貶低女性身體自主權、性騷擾的程度，那也屬於「誠意的表達」。

鄧醫師認為更重要的是「認清狀況」，找到自己的路，也應該要掌握「女性在職場上應該有的攻擊性」，遇到情況常會太客氣；黃大米反倒觀察到職場女性容易太在意「溫柔的桂冠」，被講很溫柔會覺得被讚美，但聽到被講「剽悍」會馬上反駁「我沒有」。可是溫柔與剽悍是可以同時存在的！甚至「犀利」是必須經過多少人情世故的打滾，才能用一兩句話講出最核心的事！

最後鄧醫師給予苦於職場女性角色的人真誠建議：

1. 好好連結你的女性自主與自尊，屬於女性擅長的事情不要怕拿出來用，可以得到應得的東西。

2. 要有敏感度，不要看不清楚你的對象，想得到的沒得到，又樹立敵人在背後放箭。

3. 女性在職場很辛苦要互助合作，避免女人為難女人。

4. 身為女性仍然可以擁有爆發力和攻擊力，不要被「溫柔的緊箍咒」給框住。切記也不要做太多免費、無償的服務，「愛心是我們都可以有的，但職場如果不論『事』只論愛心，就要有自覺」。