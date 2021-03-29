「台灣巷口炒飯」狂吸老外粉！破900萬觀看數　網揭2關鍵

許多人天天都會使用YouTube看影片，也因為演算法的關係，使用者也能看見自己可能會有興趣的影片，對此，就有一名網友發文，表示自己被神奇的演算法帶到一個「巷口炒飯」的影片，豈料他一看「觀看次數」竟然高達900多萬，而在留言處回應的也幾乎都是「老外」，讓他超驚訝，貼文一出，掀起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名網友在PTT以「台灣炒飯的影片怎麼有900萬外國人在看?」為題發文，表示他近日被YouTube神奇的演算法帶到一個「巷口炒飯」的影片，正當他想關掉影片時，無意間瞄到「觀看次數」竟然高達900多萬次，而且底下留言處幾乎都是外國人，讓他不禁好奇直呼「請問這個普通的炒飯影片，到底為什麼那麼吸引外國人阿？有卦」？

▲一名網友對於「台灣巷口炒飯」影片觀看數高達900多萬感到很訝異。（圖／翻攝自YouTube Terry Films）

事實上，該頻道「Terry Films」成立僅2年多，訂閱人數已有105萬人，雖然頻道本尊從未現身，影片也沒有旁白，只有做菜當下的聲音與簡單的剪接，卻還是吸引了大批外國人觀看，而細看影片下方的留言處，外國網友則是表示，「大半夜我在房間能聞到炒飯的香味」、「希望我的廚藝像他一樣」、「超棒的技術」、「我愛台灣的食物」、「疫情過後，我一定去台灣遊玩」、「看完我也想自己做炒飯」。（編輯：郭佩蓉）