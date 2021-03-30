為何長輩都愛吃辦桌？網曝「原因」超催淚：不是為了打包
編輯中心/綜合報導
2021-03-30 07:24:25
除了在春酒、尾牙和婚宴等情況，吃飯常用「辦桌」形式，有時和親朋好友聚餐，長輩們也特別喜愛挑選辦桌類型的餐廳。對此，就有網友在PTT女孩版提到，究竟為何長輩們這麼愛吃桌菜？貼文引發網友熱議，揭露背後感人原因。
原PO表示，每次放連假總是免不了聚餐，除了又得聽長輩們的碎念、逼問之外，更少不了辦桌菜色，但他認為「每一樣既難吃，份量又多，甚至還對辦桌菜的『菜尾』引以為傲，說穿了就是可以打包回去給家人吃所謂的『好料』，然後就是躲不掉的萬年佛跳牆、魚翅羹湯」。原PO光是聽到長輩說要一起吃飯，心裡就相當緊張，若想主動幫忙訂異國餐廳，長輩們又會說外國菜吃不慣，家人團聚就是要吃圓桌，他崩潰直呼「都2021年了，到底為何長輩所謂的吃好料，永遠都是傳統記憶的辦桌菜？」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「可是我也喜歡吃辦桌」、「吃就算了，很受不了那種很愛打包回家的人」、「現在的年輕人的確很討厭吃合菜沒錯」、「跟長輩就吃他們喜歡的就好，喜歡異國料理自己找朋友去」、「可能你吃到不好吃的辦桌吧，我們家請的辦桌超好吃」。不過，也有網友解釋背後原因「因為長輩小時候很難得吃上一桌好料，所以會把辦桌當成高級料理，宴客感覺比較有面子，也確實裡面類似佛跳牆這種東西平常吃不到，但現在外食太方便所以年輕人不會喜歡也無感」、「還好吧，他們那個時期就是盛行這些，喜歡也是很正常的」、「喜歡的是大家圍在一起的感覺」。（編輯：賴詠璿）