廚師戴手套更髒？他列「3例子」超母湯 全場一看秒認同
編輯中心/綜合報導
2021-03-30 12:15:35
一家店的衛生，是取決於廚師是否有戴手套嗎？對此，就有網友指出，他在買鹽水雞時，看到老闆娘戴著手套抓食材，又用同一隻手找錢，找完錢再抓一把蔥花，這讓他忍不住直呼「廚師戴手套，反而更恐怖」，貼文一出，也引起網友熱議。
原PO在《爆怨2公社》表示，一家店衛不衛生，並不是取決於「廚師是否有戴手套」，反而有戴手套更恐怖，他接著舉例，在買鹽水雞時，就看到老闆娘會戴著手套抓食材，再用同一隻手找錢給他，而吃鴨肉飯時，老闆娘從冰箱拿出肉片，用捏的一片片擺盤。甚至在麵攤吃宵夜時，看到老闆娘先是切滷味，接著找錢，最後抓了一把蔥花，這讓他不禁抱怨「不乾不淨，吃了沒病」，原PO也指出，許多店家都會戴同一付手套「抓生食材、拿碗或抹布、掃地、找錢」，而沒戴手套的店家「洗手頻率」還比較高。許多網友看完都認同原PO的想法，「真的很多這樣，都不知道手套是在戴心酸的嗎」、「很多人都是一雙手套用到打烊」、「他們戴手套只是不想手油油的而已」、「對啊，不戴手套還會記得洗手，戴了反而從頭用到尾」、「戴手套只是在自欺欺人啊」，不過也有人說，「很多店家收錢找錢會脫手套啊，你沒看見而已」、「我看過戴手套從頭到尾都不碰到錢的店家」。（編輯：許智超）