NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

廚師戴手套更髒？他列「3例子」超母湯　全場一看秒認同

編輯中心/綜合報導

2021-03-30 12:15:35

▲有網友認為，有戴手套的店家反而「更恐怖」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《pexels》 ）
▲有網友認為，有戴手套的店家反而「更恐怖」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《pexels》 ）
一家店的衛生，是取決於廚師是否有戴手套嗎？對此，就有網友指出，他在買鹽水雞時，看到老闆娘戴著手套抓食材，又用同一隻手找錢，找完錢再抓一把蔥花，這讓他忍不住直呼「廚師戴手套，反而更恐怖」，貼文一出，也引起網友熱議。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在《爆怨2公社》表示，一家店衛不衛生，並不是取決於「廚師是否有戴手套」，反而有戴手套更恐怖，他接著舉例，在買鹽水雞時，就看到老闆娘會戴著手套抓食材，再用同一隻手找錢給他，而吃鴨肉飯時，老闆娘從冰箱拿出肉片，用捏的一片片擺盤。
▲原PO指出，沒戴手套的廚師，洗手的頻率會更高。（示意圖／翻攝自《pexels》
▲原PO指出，沒戴手套的廚師，洗手的頻率會更高。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
甚至在麵攤吃宵夜時，看到老闆娘先是切滷味，接著找錢，最後抓了一把蔥花，這讓他不禁抱怨「不乾不淨，吃了沒病」，原PO也指出，許多店家都會戴同一付手套「抓生食材、拿碗或抹布、掃地、找錢」，而沒戴手套的店家「洗手頻率」還比較高。
許多網友看完都認同原PO的想法，「真的很多這樣，都不知道手套是在戴心酸的嗎」、「很多人都是一雙手套用到打烊」、「他們戴手套只是不想手油油的而已」、「對啊，不戴手套還會記得洗手，戴了反而從頭用到尾」、「戴手套只是在自欺欺人啊」，不過也有人說，「很多店家收錢找錢會脫手套啊，你沒看見而已」、「我看過戴手套從頭到尾都不碰到錢的店家」。（編輯：許智超）
關鍵字

NOW民調中心

你認為哪位台灣藝人、網紅最不親中？

你認為哪位台灣藝人、網紅最不親中？

繼續作答
長江後浪推前浪！在你的心目中誰是最有才的星二代？

長江後浪推前浪！在你的心目中誰是最有才的星二代？

繼續作答
虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

北捷換新LOGO，你覺得新的好看還是舊的好看？

新的
舊的
31.18%68.82%
2021-03-26-2021-04-01

法官認定沒性騒擾，遭判撤職、停用2年，您認為丁允恭是否遭輕判？

是，遭輕判
不是，沒有遭輕判
94.83%5.17%
2021-03-25-2021-03-31

你相信男女之間存在著「純友誼」嗎？

相信
不相信
45.42%54.58%
2021-03-24-2021-03-30

你會抵制使用新疆棉的品牌嗎？

不會
71.92%28.08%
2021-03-26-2021-03-30
即時
推薦閱讀