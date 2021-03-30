客點餐補「1句話」給壓力！鹽酥雞老闆秒拒賣 網全力挺
編輯中心/綜合報導
2021-03-30 23:21:28
台灣特有美食鹽酥雞一直有不少忠實愛好者，擁有好口味的店家客人更是絡繹不決，每到消夜時段，總會大排長龍。不過就有炸物店老闆娘無奈表示，一位常客每次點餐都會多講「1句話」給壓力，讓老公一聽完火大拒賣，過程曝光也引發討論。
一名炸物店老闆娘在臉書《爆廢公社二館》上分享近期遭遇，「我們家賣炸物的，但有一個客人被我老公拒賣兩次，原因就是這位客人點餐完會一直盯著我老公看，而老公先是對這客人說『現炸要稍等』，沒想這位客人竟回嘴『我就是要站在這邊給你壓力，你才會快一點』」。這一聽完也讓原PO老公火大，決定拒絕賣給這位客人。然而這位客人今天又找了爸爸來一起買，原PO出於無奈，違背老公的意思，還是賣給這位客人。不過這種狀況也讓她相當苦惱：「請問有同業的人遇到這種問題，都會怎麼處理呢？」完整過程曝光後，立刻掀起網友紛紛力挺「炸物本炸的會比較久，你已經拒賣了，但是她還是來也挺狂的不要臉」、「這個人想吃沒熟的，就隨他的意」、「奧客真的很沒社會經驗，以為自己的時間最珍貴」、「那就炸慢一點告訴他我在訓練壓力耐受性」。但也有不少從事餐飲業的同行給予建議「不用理他，照自己的步調做就好」、「做生意還是圓滑一點，什麼時候遇到神經病也不知道」。（編輯：潘毅）