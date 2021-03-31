麥當勞薯條外帶一直軟掉？員工曝「3步驟」：回家香又脆
編輯中心/綜合報導
2021-03-31 09:03:48
台灣速食店眾多，每一間不同的特色吸引不同的客群，其中我國速食業者龍頭麥當勞，最著名的就是別家無可複製的「薯條」，不過，你是否有經驗，每次外帶麥當勞薯條回家時，卻發現薯條都沒有現炸的好吃？對此，就有員工曝光其「保存3秘訣」，保證回到家依舊可以吃到香又脆的薯條。
據《每日郵報》報導，澳洲一名麥當勞前員工的布雪（Bruno Bouchet）表示，自己2000年至2003年曾在麥當勞擔任訓練員，那時他年紀是14到17歲，如今已經是35歲，將要公開一個大家生活中的小煩惱，那就是「如何將麥當勞薯條外帶回家後，吃起來依舊像現炸那般不會軟掉？」布雪提到，首先，一般人拿到麥當勞外帶之後，習慣性會將紙袋對折封起來，但其實這是錯誤的做法，普遍大家認為如果讓紙袋打開，這樣薯條就會冷掉，因此會封起來讓他保持溫度，但其實這樣做「是在蒸你的薯條，只會加快他軟掉的時間」。而除了打開紙袋，布雪說，接下來應該將薯條的盒子擺平，開口與袋子底部平行，這樣一來就可以減緩薯條內部熱度逸散的速度；最後，如果你的紙袋內還裝有漢堡，那麼必須將漢堡放在薯條的上面，「簡單來說就是，打開紙袋並將薯條放在最下面，然後漢堡放在薯條上面，這樣保證你回到家後，不會再吃到軟掉的薯條。」（編輯：張嘉哲）