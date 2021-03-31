為何A1牛排醬會逐漸沒落？知情人揭2關鍵原因：根本救星
編輯中心/綜合報導
2021-03-31 10:44:26
牛排有許多種料理方式，其特有的迷人香氣，總是令饕客食指大動，回味無窮，其中搭配的醬料更是一門學問。而近日就有網友在網路上表示疑惑「A1牛排醬是不是逐漸沒落了？」沒想到就有知情人揭露了2關鍵原因，直言「其實根本是救星」，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「吃牛排搭A1牛排醬有多潮」的文章表示，「我在廉價牛排館吃飯的時候，最愛的就是熱騰騰的肉，淋上滿滿的蘑菇醬和黑胡椒醬，再沾著A1牛排醬吃，酸酸甜甜的口感真是令我欲罷不能，是我小學在夜市中的回憶」，原PO更接著說「直到現在，我在吃廉價牛排的時候都還是要配上A1牛排醬，或是沾番茄醬吃，A1牛排醬似乎也有一段輝煌的歷史，然而現在隨著時代演進，這些醬料們似乎也沒有市場了，只知燉肉的時候，A1牛排醬可以起很好的提酸、鮮作用，那個時候的西餐廳都是怎麼樣呢？吃一客是多潮的事情啊？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言「現在都沾鹽巴了吧」、「現代人想吃食物原味，都選擇鹽巴比較多」、「A1牛排醬比較多出現在廉價牛排，好一點的是都不用沾了」、「牛排我怕用那個醬」、「沾鹽才是王道啊」。其中更有知情人點出「廉價」和「部位」為關鍵原因，「以前的牛排都喜歡用比較瘦的部位如沙朗、菲力，不醮醬不好吃，現在的牛排喜歡用肋眼、小排或和牛，本身就夠油香，醮醬變成是一種褻瀆，甚至還有堅持只用鹽和黑胡椒調味的基本教義派」、「廉價牛排的救星，吃便宜的牛排我都A1加爆，都加到跟黑胡椒醬一樣多」、「基本上A1雖然不是高檔醬汁，但有時我PRIME美牛還是會想沾一點，不過真的是平價牛排救星本體」。（編輯：王柏文）