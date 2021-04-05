台灣泡麵被各國超車？老饕揭「1神優勢」：吃過一定震驚
編輯中心/綜合報導
2021-04-05 11:15:59｜2021-04-05 11:58:01
泡麵因為其便利的特性，被不少人拿來當作是正餐或者宵夜的首選，而市面上國產、外國進口的泡麵百百種，台灣的泡麵與其他國家相比，又是贏在哪呢？近日，就有網友討論「台灣泡麵是不是已經被韓國泡麵超車了啊？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「相信大家都看過，有些Youtuber有給韓國人吃台灣泡麵的影片，大部分試吃者，看到台灣泡麵有肉塊都有點驚訝，不過其實調理包的肉都偏乾不好吃，要是韓國在意泡麵有沒有肉，他們不會打算出有肉塊的泡麵嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「還真的沒看過韓國泡麵有肉的」、「所以我都自己加肉，如果要吃韓國泡麵」、「我覺得韓國泡麵都是辣粉而已，台灣泡麵反而多元，有調理包」、「之前去韓國買了8碗杯麵，除了辛拉麵，其它吃起來都一樣」、「韓國很多都只有粉啊，台灣的有肉真的還行啦」、「台灣泡麵沒到沒救的地步，有肉塊贏很多國外泡麵了」。
事實上，在Youtube打上台灣泡麵試吃，就可以發現，有不少國外的Youtuber試吃之後，對於台灣泡麵有肉塊一事都感到非常驚訝，像是我們常見的「滿漢大餐」、「花雕雞麵」、「味味一品」有肉塊調理包的泡麵等等，而在日韓泡麵主流市場，都是以粉包調味泡麵為主軸，主打麵體以及湯頭贏過台灣。（編輯：張嘉哲）