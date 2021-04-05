人夫挖出「3千元振興券」完好無缺！眾秒揭1用途：有機會

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貼文一出，就引發眾多網友討論，「這可是花了一千元的紀念品捏」、「做紀念吧！畢竟花了1000元現金」、「只能留給你小孩的小孩看了！」、「留著，絕版了」、「留紀念吧，當年3600消費券也是一堆人放到忘記」、「我的天啊！這個時候妳還問這個問題」。
據了解，振興券使用期限僅到109年12月31日，不過店家的兌領時間為110年3月31日，但現今兩者使用期限都已到期，不少人也紛紛感嘆「再早幾天發現，其實還可以用，店家報帳到3月底…可惜了。」、「廢紙了吧，連店家兌換的期限也過了」、「店家還有捐款兌換期限只到3/31，也過期了」。
然而，也有人給出解方，直言「留著，也許以後可以翻倍出售給想蒐藏的人」、「留著，完整保存個幾年，就有價值了」、「保留個100年，當傳家之寶，等增值」、「等以後翻倍賣吧！！！看五十年後，有沒有機會」。（編輯：陳雅雲）
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