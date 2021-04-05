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人夫挖出「3千元振興券」完好無缺！眾秒揭1用途：有機會

編輯中心/綜合報導

2021-04-05 17:48:43

三倍券
▲一名女網友透露，自家老公前陣子在資料夾內挖出一整疊完整無缺的振興三倍券，讓她崩潰直喊「還可以使用嗎？」（圖／翻攝爆怨2公社臉書）
2019新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，因應疫情影響衝擊台灣經濟，我國政府推出「振興三倍券」相關政策，但其使用期限早已於去年12月31日截止，店家兌領時間也於110年3月31日截止。不過，就有一名女網友指出，自家老公就在資料夾內挖出完整無缺的一疊三倍券，讓她崩潰直喊「還可以使用嗎？」

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原PO於臉書社團《爆怨2公社》上發文，驚嘆表示「我的天啊！先生竟然在資料夾裡翻出來」，隨後她便貼出照片，只見畫面中是一整疊振興券，信封袋裡有4張500元面額和5張200元面額的鈔票，全都完整未使用，這也讓原PO著急詢問「還可以使用嗎？如果可以全數捐公益」。

▲原PO的老公在資料夾內挖出整疊完整未使用的三倍券。（圖／翻攝爆怨2公社臉書）
▲原PO的老公在資料夾內挖出整疊完整未使用的三倍券。（圖／翻攝爆怨2公社臉書）
貼文一出，就引發眾多網友討論，「這可是花了一千元的紀念品捏」、「做紀念吧！畢竟花了1000元現金」、「只能留給你小孩的小孩看了！」、「留著，絕版了」、「留紀念吧，當年3600消費券也是一堆人放到忘記」、「我的天啊！這個時候妳還問這個問題」。

據了解，振興券使用期限僅到109年12月31日，不過店家的兌領時間為110年3月31日，但現今兩者使用期限都已到期，不少人也紛紛感嘆「再早幾天發現，其實還可以用，店家報帳到3月底…可惜了。」、「廢紙了吧，連店家兌換的期限也過了」、「店家還有捐款兌換期限只到3/31，也過期了」。

然而，也有人給出解方，直言「留著，也許以後可以翻倍出售給想蒐藏的人」、「留著，完整保存個幾年，就有價值了」、「保留個100年，當傳家之寶，等增值」、「等以後翻倍賣吧！！！看五十年後，有沒有機會」。（編輯：陳雅雲）

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