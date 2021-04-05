家中挖出整罐「黑黑的」男冒問號！老饕眼睛全亮：賺到了
編輯中心/綜合報導
2021-04-05 20:32:01
不少老饕都會將陳年的老菜脯加入雞湯中料理、調味，而老菜脯也因製作時間久，價格相當不便宜。然而，就有一名男網友指出，自己在家找到整罐「黑黑的」神秘物體，因此好奇詢問「不知道值錢嗎？」對此，就有許多內行人立馬眼尖認出是「老菜脯」，紛紛大讚直喊「賺到了！」
原PO於臉書社團《爆廢1公社》上發文，表示「黑黑的東西～不知道值錢嗎？」隨後他便貼出照片，只見畫面中一整罐塑膠杯內裝滿黑色不明物體，他就好奇發問「弱弱的問一下～要怎麼處理比較好吃」。
問題一曝光，不少老饕就眼尖發現該物是「老菜脯」，大讚直呼「黑金貴死、年份夠久一斤6仟、我家一桶賣二十多萬」、「內行人搶著買」、「老菜脯，這很值錢，要買買不到」、「看色澤，這罐應該5年左右，還不夠陳！....」、「看到那麼多老菜脯，沒有一樣是我的」、「上等呀，好貴啊！」、「第一次看到這東西，沒想到那麼值錢」、「黑金讚，當然值錢」。
甚至有內行分享最佳料理法，直言「煮雞湯，快好時再放入才不會爛爛」、「這個很好吃捏 ，留著煮雞湯吧！」、「雞湯最好喝」、「煮湯超好喝，我媽用一堆，喝了會回甘」、「若真的是多年的是很貴的，還買不太到。燉雞湯老菜脯至少要燉一小時味道才會出來，年輕的菜脯才是後放」。
但有專家透露，「老菜脯沒有市場價。500-5000-5萬都有人買。如果可以再放10年出來賣」、「有人買值錢，沒人買有行無市」、「有價無市，自己吃實在點」、「黑金！自己吃就好了，賣...很少人買了」。（編輯：陳雅雲）