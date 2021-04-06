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中火重啟3號燃煤機組　盧秀燕不滿擬開罰

中央社

2021-04-06 11:52:36

中火
▲台電公司5日啟動原遭台中市政府廢止操作許可證的台中火力發電廠3號燃煤機組，市府環保局前往現場稽查後，發現鍋爐已用柴油點火預熱。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 110年4月6日
（中央社記者蘇木春台中6日電）台電昨天啟動原遭台中市政府廢止操作許可證的台中火力發電廠3號燃煤機組，市府稽查後發現鍋爐已點火預熱。台中市長盧秀燕今天表示強烈不滿，市府也表達開罰的立場。

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盧秀燕今天主持市政會議表示，中央政府對台中又是限水，又在不缺電情形下，恢復3號機組燃煤發電，她表達強烈不滿和抗議，市府一定會和民眾站在一起，更團結、更努力，化危機為轉機。

中市環保局表示，台電違法重啟依法可處新台幣10萬元以上2000萬元以下罰鍰，市府將持續稽查，若台電進一步違法燃煤發電，將依法重罰、絕不寬貸。

環保局表示，中火燃煤3號機組於民國108年因生煤超量使用，環保局依法自去年1月1日起廢止操作許可證後，停機未運轉超過1年3個月，今年春節前有消息指出，台電將重啟中火3號機組，環保局密集監控中火各機組運作情形。

環保局昨天晚間發現，中火煙道自動監測連線系統雖仍標示暫停運轉，但部分空氣污染物測值有持續攀升情形，疑似重啟中火燃煤3號機組，環保局副局長商文麟當晚9時多，帶隊前往中火現場稽查，發現3號機組確實已以柴油燃燒點火預熱，爐溫已超過攝氏280度。

環保局說明，廢止3號機組操作許可證的處分，中央環保署雖曾來文表示撤銷，但依「地方制度法」及「行政院環境保護署組織條例」相關規定，欲撤銷直轄市政府的行政處分，應報請行政院由行政院撤銷，環保署卻逕自發函撤銷，屬於無效行政處分。

環保局指出，台電3號機組仍屬許可證遭廢止狀態，且台電公司曾來文確認處分的有效性，經環保局函復如有操作需要應依法重新申請，並取得操作許可證後才可操作，但台電公司至今未重新提出許可申請。

市府指出，針對環保署撤銷處分的有效性，目前相關司法訴訟仍由法院審理中，尚無定論，且依據台電公司近幾日公開資料，全國供電呈充裕綠燈等級，系統供電餘裕充足。（編輯：謝雅竹）1100406

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