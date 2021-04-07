新銳美食評鑑勢力掘起　挑戰米其林保守價值

來自法國輪胎公司米其林出版的《米其林指南》，一直是餐飲界最高評鑑，但過去20幾年陸續傳出負面新聞，例如評鑑機制不透明、接二連三的退星潮、甚至有廚師壓力過大自殺，其他餐飲評鑑趁勢崛起，其中最受到關注的，就是被封為「餐飲界奧斯卡」的「世界50最佳餐廳」，聲量與米其林並駕齊驅，著重創意和本土的特性，在全球餐飲界帶來顛覆性的影響。





我是廣告 請繼續往下閱讀

餐飲界兩大指標 評鑑方式大不同





講究潮流趨勢的「全球50最佳餐廳」（World’s 50 Best Restaurants Award）源自於英國美食雜誌《餐廳》（Resturant），由聖沛黎洛與巴娜（S.Pellegrino & Acqua Panna）贊助。對比《米其林指南》的得獎名單，世界50最佳餐廳的得獎廚師相對年輕且著重創意，同時都有很強的本土性。





餐飲界兩大指標，在評選結果上有這麼大的差異，最主要的原因，就是評鑑方式的不同。米其林著名的秘密客制度，百年不變。近百位對法式Fine Dinng飲食標準訓練有素的匿名評審，平均每人每年造訪800家候選餐廳、撰寫超過1千份報告，將餐廳的情況反饋給米其林總部，再由總部根據這些報告評選出名次。評鑑標準百年一致；法國名廚們多年來追求一星榮耀，也為維繫這樣的榮耀而付出代價。然而，獨特的密探系統，必然讓評分難以透明，使得米其林一直被詬病獨厚價格昂貴的Fine Dining餐廳，米其林到底是吃美食還是吃裝潢，常讓消費者混淆。儘管從1955年起，米其林推出必比登推介的平價美食清單，但星星才是大家關注的焦點，米其林指南的評選結果保守，入選餐廳又多昂貴是不爭的事實。最引人詬病的是，米其林評鑑的給分規則在這樣的爭議下，始終不願透露更多評鑑結果相關資訊，長年下來難免受到各界質疑，法國餐飲界甚至出版過指責米其林黑箱作業的相關書籍，《檢查員坐下來吃飯L'inspecteur se met à table》就是其中一本知名著作。





對比《米其林指南》的秘密客封閉制度，「全球50最佳餐廳」獎項完全公開透明的評選遊戲規則與推崇當代潮流的核心價值，讓50最佳餐廳的得獎主廚們，近幾年成為老饕追逐的指標。





民主透明的評鑑模式 顯現米其林的傳統保守





由1000位全球26區餐飲界具有一定影響力的人士組成投票團，包括媒體、部落格、餐廳主廚/老闆/經營者、美食記者/作家/評論家；簡單講，是由一群美食愛好者（foodie）組成，雖然來自不同領域，但共同點為皆對各自評選區域餐飲市場抱有獨到見解，會員會根據過去18個月到訪餐廳的用餐體驗，遵循嚴格的投票規則，依喜好順序列出他們認為的最佳餐廳。





雖然投票的意見領袖和評審團成員匿名，評審團主席名單公開，但因此有意角逐的餐廳能夠主動邀請評審主席品味餐點，也有機會讓年輕主廚的實驗性餐點與理念透過這樣的過程，被更多餐飲界意見領袖認識。50最佳餐廳與米其林另一個評選制度上的差異，是相當注重鼓勵新進廚師不斷精進；2019年實施的新規則：「所有得過冠軍的餐廳都不得再參與評選，轉進入名人堂。」目的就是要促進榜單流動，讓新銳有機會曝光；這樣的規則不只年輕廚師買單，冠軍主廚們也認可、甚至鬆了一口氣，因為他們可以因此開始發展其他的創新可能。





台灣知名美食評論家高琹雯在年初一場文化論壇活動中就曾經說過，「『世界最佳50』採評審投票，民主、自由，完全不同於米其林，」她分析，這樣的評鑑模式也正在瓜分《米其林指南》在餐飲界的目光，引發不同的思考。





由於全球50最佳餐廳評選區域是全球性活動，因此各個在地市場都能有更屬於在地的榜單。以印度、港澳、台灣、韓國、日本、東南亞全亞洲六個區域為範圍的亞洲50最佳餐廳（Asia’s 50 Best Restaurants Award），就成為亞洲餐飲界盛事。





這樣的評選規則，由在地評審以透明方式評鑑出來的餐廳名單，本土性與創意性同樣突出，讓米其林的保守評鑑模式受到挑戰。事實上，除了全球50最佳餐廳之外，由國際管理集團IMG推出的「世界餐廳獎（The world Restaurant Award）」在2019年推出後，也吸引了眾人的目光。





「世界餐廳獎」多元設計 挑起餐飲評鑑的省思





世界餐廳獎的評選模式，又跟世界50最佳餐廳不同。所有入圍的餐廳，由100位評審提名，再由投票篩選出最後五強，再由匿名審查員到這五強餐廳探訪後選出。然而，世界餐廳獎最大的不同，在於獎項的設計。





概念類似電影的奧斯卡獎，設有各種不同獎項，讓不同類型的餐廳在不同的獎項中突出特點，是「世界餐廳獎」的特色。除了年度最佳新餐廳之外，還有年度最佳偏遠美食餐廳，避免在世界角落的名廚被遺忘；最佳鎮守自家餐廳的廚師獎，鼓勵那些傳承家業的廚師們，年度最創新餐廳、最佳餐飲理念獎等，都希望能在古老的餐飲評鑑界引起不同的話題和省思。





這個獎項的創意總監Joe Warwick也是世界50最佳餐廳的創辦人之一，他說：「世界餐廳獎是誠實且過程透明的獎項，具有包容性。我們希望呈現各種世界餐廳樣貌，無論是老餐廳還是新餐廳，豪華的裝潢還是簡陋的地點，我們會告訴你它們的特別之處。」這番告白，似乎也顯示，餐飲界本身對於稱霸百年的保守米其林充滿不耐。





多元獎項的推陳出新，勢必會在市場引起更多迴響，就如同台灣知名評論家詹偉雄所說，「米其林的挑戰者很多，他們會用更新的態度挑戰傳統美學，讓米其林的標準在現代性前變得不堪一擊，」單一的評鑑標準，在21世紀，勢必將受到挑戰！





