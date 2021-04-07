古早味泡麵霸主是誰？眾狂推「這2款」：連阿嬤都吃不膩
編輯中心/綜合報導
2021-04-07 11:50:53
泡麵因其便利的特性，成為不少人宵夜或者正餐的首選，而隨著泡麵款式越來越多，那些古早味的泡麵你又記得多少呢？近日，Youtber那個女生KiKi就分享了幾樣「那些年必吃的台灣泡麵」，影片一出引發熱議。
那個女生KiKi日前上新片「那些年必吃的台灣泡麵」，參賽的選手包括「味王鮮蝦湯麵、肉羹湯麵、牛肉湯麵」、「拉麵道」、「來一客」、「維力炸醬麵」、「媽媽麵」、「浪味炒麵」、「啊Q桶麵」等等多款式的古早味泡麵。
KiKi也逐一試吃表示「很多都是小時候的滋味，但是有些也早已沒印象」，而心目中最喜歡的第三名就是「維力炸醬麵」，無論是何時吃，都覺得是非常好吃的泡麵；第二名則是「媽媽麵」，覺得有把媽媽的味道做出來，一吃就有那個溫暖在，很像回到家裡；第一名則是「味王肉羹湯麵」，很難得能吃到能自己牽羹的泡麵，是會一吃驚艷的那種。
影片一出，激起不少粉絲的童年時光「肉羹湯麵真的超古早...有夠好吃」、「大推肉羹湯麵啊」、「肉羹湯麵也是我的第一名，超好吃的」、「肉羹湯麵真的很好吃，還可以自己牽羹」、「肉羹湯麵連我阿嬤都超愛的...真的超好吃」、「我阿嬤也吃不膩...很愛這一碗」；另外，也有不少網友表示「味味A的排骨雞麵呢？」、「味味A的排骨雞麵呢怎麼沒買，也是古早味的泡麵嗚嗚」、「排骨雞麵沒上榜好意外，從小吃到大的古早味耶」。（編輯：張嘉哲）