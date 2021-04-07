獵奇食物組合？網盤點「1熱門搭配」　鄉民狂讚：是天才

台灣擁有「美食王國」的稱號，除了道地小吃種類十分多樣，各地夜市、餐廳或早餐店更是能夠發現許多令人意想不到的創意料理。其中就有網友提到，台灣這些創意料理中，有些食材的搭配乍看之下覺得很奇怪，沒想到入口後卻意外美味！話題掀起網友討論同時，還有老饕笑稱自己曾點了一道「獵奇料理」還被店員質疑。

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這名網友在PTT的WomenTalk版上討論關於這些選用的食材搭配看起來「很奇怪」，實際上卻意外美味的創意吃法和食物組合，原PO就率先舉例，自己曾經把番茄加梅粉吃完後，所留下的湯汁搭配滷豆干一併食用，沒想到卻意外地讓滷豆干有種不同風味，讓她相當驚艷。

討論串底下湧入不少網友回覆，其中有不少道令人望之卻步的「獵奇組合」卻是鄉民們的心頭好，例如「豆腐乳+乳酪蛋糕」、「豆腐乳醬加桂圓蛋糕」、「乾火腿+哈密瓜」、「蘿蔔糕+奶油乳酪，莫名的很合」、「芭樂芝麻打成汁，芭樂生味會少很多」，而留言中網友也點出「泡菜」是不少創意料理的百搭配角，「第一個把起司加進泡菜的人是天才」、「

、「我吃過巧克力蛋餅加泡菜，店員還問向我確認了一次」。

▲泡菜酸辣的味道加入某些料理、小吃後，反而有助提升口感。（圖／翻攝自pixabay）

不僅如此，留言中最多網友拿來當作佐料的則是巧克力醬，有網友提供自己的獨家點餐方式，「花生醬、巧克力醬加肉鬆包在吐司裡！」、「巧克力吐司夾薯餅」、「巧克力加乳酪絲的車輪餅」、「巧克力卡拉雞吐司！」。不過無論喜歡何種口味的創意料理，也要提醒民眾在美食當前，還是要謹慎挑選食材，以免吃下肚前開開心心，回到家卻稀哩嘩啦的鬧肚子。（編輯：楊智傑）