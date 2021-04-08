問老公「晚餐吃啥」狂被敷衍！她端出2成品 畫面全羨炸
編輯中心/綜合報導
2021-04-08 07:40:39｜2021-04-08 07:51:11
對於下一餐要吃什麼，或是該煮什麼樣的菜色，總是許家庭主婦每天傷腦筋的事情之一。近日，一名人妻在臉書社團《爆怨公社》提到，詢問老公晚餐想要吃些什麼，老公卻以「隨便隨便」敷衍，她氣得煮出兩道菜色，畫面曝光反讓全場網友羨慕不已。
原PO表示「今天問老公要吃炒飯還是義大利麵，本來一直說隨便隨便」，她叫老公一定要選，怎料老公居然敷衍的說「都要！」她愣了一下回應「好哦，我就煮爆，最好給我吃完喔！」
原PO隨後端出兩道菜色，其中一道是海鮮炒飯，撒上繽紛的甜椒和青蔥，另一道則是義大利麵，上方還鋪有菇類、溏心蛋、干貝和剝好的蝦仁，不僅配色看起來十分可口，擺盤更是相當用心。
畫面曝光之後，大批網友紛紛羨慕直嚷「好老婆耶，我都不敢奢求，二選一」、「吃光！」「好羨慕你老公」、「看起來好好吃」、「別人的女朋友跟老婆都比較會煮」、「我也想當你老公」、「叫我選，我也都要，看起來就好好吃」、「通常老婆問完，我回答後，都是我要去煮給她吃的」、「100分的老婆」。（編輯：賴詠璿）