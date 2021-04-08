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外帶火鍋怕灑出來！店家「1設計」超貼心　老饕眼睛全亮

編輯中心/綜合報導

2021-04-08 18:00:42

▲搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》分享「一涮就『沒』的3種火鍋食材」，點了浪費錢，老闆還會在一旁偷笑。（示意圖／取自pixabay ）
▲有網友外帶小火鍋當晚餐，結果打開塑膠袋才發現店家的「貼心設計」。（示意圖／取自pixabay ）
火鍋深受台人喜愛，無論是小火鍋、吃到飽火鍋、日式鍋物或超市火鍋，都有一群忠實粉絲擁護。近日，就有網友分享，他買小火鍋外帶當晚餐，回家打開塑膠袋一看，才發現店家的「貼心設計」讓火鍋湯不會灑出來，他也不禁直呼「直接好感度上升！」貼文曝光後也引起熱議。

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原PO在《爆廢1公社》表示，自己外帶小火鍋當晚餐，想不到回家打開一看，卻發現餐點同樣裝在紙碗內，但上頭的塑膠蓋竟然改成「塑膠封膜」，所以不管如何哪個角度湯都不會灑出來，這也讓原PO忍不住說「湯更不容易撒出來，真心覺得優秀，直接好感度上升！」

▲店家把小火鍋外上頭的塑膠蓋改成「塑膠封膜」，就解決了湯品在外帶過程容易溢出的問題。（圖／翻攝自《爆廢1公社》
▲店家把小火鍋外上頭的塑膠蓋改成「塑膠封膜」，就解決了湯品在外帶過程容易溢出的問題。（圖／翻攝自《爆廢1公社》 ）
許多網友也紛紛回應，「也太優秀了吧！我每次都變乾鍋」、「這對外送員來說也省事許多」、「也不怕被偷吃或加料」、「跟飲料原理一樣的」、「我們這邊的小火鍋好幾年前就這樣子做囉」、「這樣騎車超方便的」、「怎麽我遇過都是紙碗下面破」、「我每次都是紙碗破！不然就是沒有束好、湯汁外漏，整個袋子都是湯汁」。

據了解，現在火鍋、湯品店家都習慣裝入耐熱袋，綁緊以後放入紙碗，客人食用前再自己倒出來，也能達到防止液體灑出的效果。此外，也有不少網友擔心「塑化劑」的問題，而根據衛福部食藥署指出，目前市面上飲料塑膠封膜的材質為「聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)」，這兩種材質在加工製程中不會添加塑化劑，因此不會有釋出的疑慮。（編輯：許智超）

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