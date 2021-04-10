宵夜爽吃鹽酥雞！友人突喊「空心菜好吃」 她一看臉綠慘
編輯中心/綜合報導
2021-04-10 00:21:12
鹽酥雞香氣誘人，現炸的酥脆口感更是讓人愛不釋手，成為許多人的宵夜首選。近日，就有網友和朋友吃鹽酥雞時，對方突然說「空心菜」的醬很好吃，但她聽完卻相當困惑，因為兩人並沒有買空心菜，結果她一看朋友所謂的「空心菜」，忍不住直呼「不要開玩笑了」。
原PO在《Dcrad》表示，日前和朋友買鹽酥雞回宿舍吃，朋友突然蹦出一句「欸！這個空心菜的醬真的很好吃欸」，這讓她瞬間嚇傻，因為兩人並沒有買空心菜，她接著看朋友所謂的空心菜，竟然是「四季豆」，忍不住問朋友「你說什麼？」但對方絲毫不覺得奇怪「蛤？空心菜好吃啊」。
「你再說一次！不要開玩笑了啦！」原PO向朋友再次確認，甚至還找空心菜的圖片給對方看，並解釋剛剛買的是四季豆，但朋友還是不相信「四季豆」不是「空心菜」，「她19年來都把四季豆叫成空心菜，以前甚至以為邱澤是一種蔬菜，沒錯！就是那個邱澤⋯」。
許多網友看完也紛紛笑虧，「快給他看蔥跟蒜的照片」、「四季豆又不空，為什麼能認為是空心菜啦，太可愛了」、「笑死，這到底是發生什麼事」、「可以跟他說金針菇長大會變成金針花喔」、「你朋友也是挺厲害…」、「她肯定沒去過菜市場買菜，賣菜的阿姨應該會滿臉問號」。
另外，也有人分享類似經驗，「我同學之前以為豚骨高湯是用海豚骨頭燉的」、「我朋友也以為牛蒡是牛肉的一部分」、「我同事以為烤秋勤是一種秋葵...」、「我曾經以為肉桂是某種動物的某個部位的肉」、「我到大學才知道親子丼不是給大人小孩分著吃的意思，是因為有雞肉和雞蛋」。（編輯：許智超）