好市多冷凍花椰菜怎料理？婆媽曝「神絕技」：香脆又美味

美式賣場「好市多」深受台人喜愛，除了常祭出優惠價格，商品的品質也受到一定程度的把關，讓不少死忠顧客一再前往消費，對此，也有一名女網友日前到好市多購買了一包冷凍花椰菜，但她每次微波以後，吃起來梗都潤潤的，因此求助網友「可以教我怎麼煮才像新鮮的嗎」，貼文一出，引起熱議。





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該名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示自己到好市多買了冷凍花椰菜，但只會使用「微波」的方式，吃起來「梗部都潤潤的」，「請問大家都怎麼料理這個花椰菜？有人可以告訴我怎麼烹調才是吃起來像新鮮的嗎」？





▲一名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）

另外，也有許多網友分享自己的「神絕技」，「冷凍青花菜的訣竅是，別煮它，讓它加熱就好，口感會保持脆脆的很好吃，回購超多次的，是家裡冷凍必備產品」、「滾水過一下就可以了，還會脆脆的，千萬不要煮太久…」、「一點蒜頭，花椰菜不用退冰，水洗一下，直接下去炒加一點水約2分鐘，完成，好吃，（無油料理）」、「川燙，而且快速，過水有熱就好，它是熟的」、「用氣炸鍋10分鐘，撒胡椒鹽」。





但也有網友認為，若想要吃新鮮花椰菜，還不如直接到市場或超市買，「預煮好的怎樣都不可能像新鮮的啊！我喜歡脆的花椰菜，完全不會想買冷凍的」、「它是冷凍的，每個人的接受程度不同啊」、「這應該沒辦法跟新鮮的比吧」、「直接去菜市場買新鮮的」。（編輯：郭佩蓉）



