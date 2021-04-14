為何Word字體預設「新細明體」？網揭背後真相：都是這樣
編輯中心/綜合報導
2021-04-14 15:48:38
現代科技發達，許多文書處理的工作都逐漸被電腦取代，而民眾最常使用Microsoft Word記事本，其中裡面的中文字體都被預設為「新細明體」，因此就有網友在網路上表示疑惑「為何Word字體預設為『新細明體』？」沒想到就有大量網友揭露了背後真相，直言「都是這樣」，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「為什麼Word要預設新細明體？」的文章表示，「很多老師或教授都很討厭你用新細明體，都會要你換成標楷體或微軟正黑體之類的，那為何微軟要預設新細明體呢，有沒有卦啊？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「因為早期學校公文文書作業都是明細體，後來才改標楷體」、「因為早期明細體比較好刻印刷模板，所以政府都是用明細體」、「明體是最方便大量閱讀的字體吧」、「電腦普及化後，就開始使用標楷體」、「標楷體扭扭捏捏的，細明體比較漂亮」。
事實上，「細明體」和「新細明體」是Microsoft Windows中文版內附的中文字型，由威鋒數位（原名華康科技）模仿本蘭明朝體而製作，故又常稱「華康細明體」。而在不能顯示繁體中文字型名稱或預設編碼並非繁體中文的系統，會顯示為MingLiU，起初只有細明體，內附ASCII字元為等寬字型，因「不利於顯示英文內容，於是後來推出新細明體（PMingLiU）」，當中的ASCII字元改為比例字型，並以TTC技術包裹於同一檔案mingliu.ttc，以共享中文字符，節省空間。（編輯：王柏文）