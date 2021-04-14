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市場買貝類！老闆誇口「不用吐沙」　主婦回家一炒臉綠了

編輯中心/綜合報導

2021-04-14 17:33:31

阿罵
▲蛤蜊、海瓜子的貝類一直是許多人愛吃的佳餚，不過都必須在料理前先做吐沙的前置動作。（示意圖／取自pixabay）
蛤蜊、海瓜子等貝類一直是許多人愛吃的佳餚，不過都必須在料理前先做吐沙的前置動作。就有一位主婦無奈抱怨，自己到市場買海瓜子，老闆更誇口「買回去不用吐沙」可以直接料理，沒想到一下鍋炒的慘況令她相當崩潰。

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一名主婦在臉書《爆廢1公社》訴苦，她前往市場買菜，發現有攤販在賣海瓜子，老闆更誇口「買回去不用吐沙了！」令她相當心動，最後決定買一些回家炒給全家人吃。

然而回家之後，原PO也直接將這些海瓜子下鍋翻炒，沒想到等到牠們外殼受熱打開後，裡頭烏黑的沙子直接充斥著整鍋子，整道菜近乎報廢，更原PO不禁崩潰「不是你吐沙，就是我吐沙啦！」

▲見到原PO慘痛的經歷，不少過來人紛紛回應「老闆說的只能參考，回家加還是在吐沙一次才保險」。（圖／翻攝《爆廢1公社》）
▲見到原PO慘痛的經歷，不少過來人紛紛回應「老闆說的只能參考，回家加還是在吐沙一次才保險」。（圖／翻攝《爆廢1公社》）
完整過程曝光後，立刻掀起熱烈討論，不少網友也紛紛回應「市場常客告訴你，老闆都是胡扯的，回去還是要自己吐沙」、「市場老闆很多專賣蛤仔都這樣講，抓準客人想省事的心理，但是吐個沙是能花多久時間？」「老闆說的只能參考，每次說不用吐，回家泡照樣吐超多沙」。

事實上過去農委會漁業署也曾分享蛤蜊等貝類的吐沙訣竅，包含創造15-30ppt鹽度（每1000公克水中加15-30公克的鹽）、維持25度水溫、避免干擾以及2-3小時的吐沙時間。（編輯：潘毅）

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