吃鐵板燒看到龍蝦秒崩潰！他曝「殘忍原因」 老饕臉鐵青
編輯中心/綜合報導
2021-04-16 13:44:26
鐵板燒因為可以吃到現做的蔬菜及海鮮料理，不論是平價的或是高價位的，都有不同的客群光顧，而不少店家主打新鮮食材，常常會有一些「活跳蝦」、「活跳龍蝦」的噱頭，證明自己絕不是使用冷凍的海鮮。結果就有網友發出一段「活龍蝦放上鐵板」畫面，引發討論。
原PO在「爆怨公社」貼文指出「昨天追蹤的部落客去了某家鐵板燒消費，分享了一個影片很殘忍尊重大自然生物奉獻生命給我們當食物，不應該是商人拿來當新鮮賺錢的噱頭。」
只見貼出的影片中，龍蝦被廚師放上鐵板之後，持續地跳動，證明放上去鐵板之前還是活體，直到身體慢慢的冒出白煙之後，漸漸地不再移動，看到此種畫面，讓原PO表示「看完心情很差，也立刻退了該部落客的追蹤」。
影片一出，不少網友紛紛回應「吃就吃還虐死了再吃！這樣吃了不會難過嗎？」、「吃可以，但不應該是這樣吃」、「真的很.....看了有點不忍心」；不過也有網友平反認為「食物不就是這樣...別的生物在痛的時候你看不見而已」、「如果你家人是廚師，這種畫面看到不想看」、「有事嗎....那你都不要吃海鮮、動物，屠宰過程你看了你可能會吐出來」、「真的傻眼，你乾脆吃素」。（編輯：張嘉哲）