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香腸怎烤才好吃？內行揭「香腸攤美味關鍵」：又香又多汁

編輯中心/綜合報導

2021-04-16 16:28:41

▲有網友好奇「為什麼香腸伯的香腸可以烤得這麼好吃？」，貼文一出，就有內行網友揭秘香腸攤好吃的美味關鍵。（示意圖／取自pixabay）
▲有網友好奇「為什麼香腸伯的香腸可以烤得這麼好吃？」，貼文一出，就有內行網友揭秘香腸攤好吃的美味關鍵。（示意圖／取自pixabay）

香氣四溢又鮮嫩多汁的「烤香腸」是許多人最愛的路邊攤之一，不過也因為香腸並不是非常好料理，對此，就有一名網友好奇「為什麼在家裡總是無法做出跟『香腸伯』一樣的味道」，究竟美味秘訣是什麼，貼文一出，也立刻掀起熱議。

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該名網友在PTT以「為什麼香腸伯的香腸可以烤得這麼好吃？」為題發文，表示每家香腸伯的高梁香腸不知道為何都可以烤得又熱又香又多汁，如果是在家裡自己煎炒，基本上都是為了要熟一點，會選擇煎久一點，但這樣通常都會失去香味跟肉汁，如果用大火快炒，又常會炒得太生太硬或是燒焦。

▲有網友好奇「為什麼香腸伯的香腸可以烤得這麼好吃？」，貼文一出，就有內行網友揭秘香腸攤好吃的美味關鍵。（示意圖／翻攝自pexels
▲有網友好奇「為什麼香腸伯的香腸可以烤得這麼好吃？」，貼文一出，就有內行網友揭秘香腸攤好吃的美味關鍵。（示意圖／翻攝自pexels ）
原PO接著說道，可是他看香腸伯在烤香腸時，也沒有什麼特別之處，一樣是先加碳、燒火、放香腸，之後再抹醬油，要辣就配顆蒜頭，「有人知道知道香腸伯香腸好吃的秘訣嗎，有沒有八卦」？

貼文一出，掀起熱議，「職人的技術」、「香腸伯從年輕烤到老」、「煎跟烤差那麼多」、「先蒸後烤，溫度平均。內餡肥肉，加熱多汁」、「醬油就是關鍵吧，阿伯特調的」、「有日式烤魚用的瓦斯爐烤架，用那個烤就比較像」、「肥肉多一直出油啊」。

其中，也有不少內行網友認為香腸伯烤香腸美味的「關鍵」是「炭火」，「碳火就是美味」、「碳烤有龍眼木頭的香味，這是電動烤肉比不上的」、「用炭火的遠紅外線」、「碳烤多了油脂滴在炭火上焦香的味道，那味道散發開來超誘人」、「傳統香腸+炭火要烤得難吃很難吧，除非香腸本身就很難吃」、「碳火烤跟用煎的就不一樣啊，碳烤香很多」、「炭火跟煎或火烤的，是兩種味道」。（編輯：郭佩蓉）

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