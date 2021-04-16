「胖周瑜」衣帶漸寬 鄭文燦：體重每天量但不用每天講
記者李春台/桃園報導
2021-04-16 22:10:13
被總統蔡英文封為「胖周瑜」的桃園市長鄭文燦，最近減重有術。今（16）日下午鄭文燦出席市政行程後被問到最新的體重究竟多少？他表示，雖然還沒有定目標值，不過因為有持續運動，加上飲食控制，確實「比上次輕」，至於詳細的數字，他笑說「有每天量，但不用每天講」，重點是自己覺得身體輕鬆了，氣色也比較好。
鄭文燦前陣子透過影片公開自己的體重只有79.8公斤，連80公斤都不到，讓不少人驚呼「不可能」，不但多位政壇好友不相信，就連總統蔡英文親自看著鄭站上體重機，出現「78KG」這個數字時，還問「這個磅秤多久了？」不過鄭的減重計畫持續進行，就連媒體都注意到「市長的肚子真的消很多！」
鄭文燦減肥有成，下午出席「 國際航空警察之友協會會員大會」時，同台的內政部長徐國勇還特別誇讚鄭很有毅力，減重有成，甚至比他還瘦。對於外界關心最新的減重成績如何?鄭文燦會後受訪時表示，現在有慢慢減輕體重，也做一些核心肌力的訓練，減少消夜、減少澱粉，少吃多運動，慢慢讓自己的身體回復以前的結實。
鄭文燦說，自己現在每天都有量體重，但被問到關鍵數字時，他笑說「不用每天講」，不然這樣壓力會太大，媒體追問之前拍影片量的體重是79.8公斤，現在呢?他滿意回應「比上次輕」。對於減重目標，鄭文燦表示，沒有訂確定的目標值，不過第一輪減重希望能減輕10%做為目標，強調減重過程需要意志力，要少吃、少澱粉，然後少宵夜、多運動，最重要的好處是可以讓自己覺得身體比較輕鬆、氣色也比較好。