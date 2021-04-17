蒜頭要怎麼快速去皮？專家分享「超實用4招」：5秒就搞定

在許多料理中時常都能看見「蒜頭」的蹤影，但也因為蒜頭本身氣味較重，在剝皮的過程中，味道非常容易沾染到手上，讓許多婆媽相當苦惱，對此，《臺北農產》就分享了「4招」簡單不費工的剝蒜方法，讓婆媽們做菜能更加上手。





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究竟「蒜頭」要怎麼樣簡單去皮不費工呢？《臺北農產》就在臉書粉專上分享了「4種快速剝蒜秘訣」，讓你一次處理之後，做菜超方便。第一「刀背拍蒜法」，需要的工具有砧板和菜刀，首先將蒜瓣平躺放於砧板，接著舉起刀面朝蒜頭拍扁，最後蒜皮分離後就能剝除，而該方法需要注意的事項為「刀子使用時要小心，手上可能會有蒜味」。





第二「溫水剝蒜法」，需要的工具有菜刀和溫水，首先將蒜瓣以菜刀去尾，接著浸泡於60-70度溫水10-30分鐘，最後蒜皮軟化後即可將蒜頭取出，而該方法需要注意的事項為「蒜頭泡水後蒜味會變淡，如不使用須用冷凍保存」。





▲《臺北農產》就在臉書粉專上分享了「4種快速剝蒜秘訣」。（圖／翻攝自《臺北農產》臉書粉專）

第四「微波爐剝蒜法」，需要的工具是微波爐，首先將大蒜放進微波爐內，接著微波加熱，1-5個蒜瓣約5-7秒，最後蒜皮乾燥裂開，就能輕鬆取出大蒜，而該方法的注意事項則為「微波過久易讓蒜頭變熟，蒜味降低」，以上4種秘訣就是既方便又快速的大蒜去皮妙招，提供給需要的民眾參考。（編輯：郭佩蓉）



