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麻辣水煮魚塞滿豆芽菜！店家「1句」神解釋　他聽完秒暈

編輯中心/綜合報導

2021-04-18 12:17:00

▲有網友抱怨，外送400元的麻辣水煮魚裡都是豆芽菜。（圖／翻攝自《爆怨2公社》 ）
▲有網友抱怨，外送400元的麻辣水煮魚裡都是豆芽菜。（圖／翻攝自《爆怨2公社》 ）
現在有許多餐廳都和外送平台App合作，民眾僅需在家動動手指上網，即有外送員將想吃的食物外送到府。近日，就有網友叫了400元的麻辣水煮魚，但他打開才發現塞滿豆芽菜，鯛魚片只有少少幾片，跟店家反應後，對方的解釋卻讓他相當傻眼，貼文一出，也引起網友熱議。

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原PO在臉書社團《爆怨2公社》表示，他叫了400元的麻辣水煮魚當宵夜，店家還強調是鯛魚片，但他打開一撈，才發現整碗都是豆芽菜，而鯛魚片竟然只有少少幾片，讓他不禁想問「這樣的份量是正常的嗎？」

▲店家回覆，「誰家裡會有秤？我們都是憑感覺抓！」（圖／翻攝自《爆怨2公社》
▲店家回覆，「誰家裡會有秤？我們都是憑感覺抓！」（圖／翻攝自《爆怨2公社》 ）
原PO提到，有量過熟重100g，結果跟店家反應後，對方竟說「家裡有秤，代表你有問題，誰家裡會有秤？我們都是憑感覺抓的」，這讓他聽了相當傻眼。原PO最後也透露，自己吃過的四川烤魚一條是1200元，而對於這樣400元一份的品質感到不可思議，所以才會提出疑問。

許多網友也紛紛回應，「我還以為麻辣豆芽菜」、「你確定不是豆芽菜湯嗎」、「買黃豆芽送鯛魚片的概念」、「麻辣豆芽菜佐台灣鯛魚片」、「這道是.....豆芽魚末辣油湯嗎」、「400塊可以去全聯買4到5條吳郭魚」、「家裡有秤就有問題，店家是什麼邏輯」、「這一碗單純的食材成本大概是30元吧」、「用魚片起碼也要弄得像水煮魚片」。（編輯：許智超）

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