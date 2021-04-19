做錯半輩子！海帶最忌直接用水泡　掌握「1招」爽脆好吃

海帶又稱「昆布」，是一種常見的海產品，雖然價格不貴，但是風味獨特、營養豐富，深受不少人喜愛。而市面上常見的海帶分為乾、濕兩種，其中，乾海帶必須自行泡發，有人認為必須以熱水泡，有人則覺得該用冷水泡，但其實這兩種方法都是錯的！搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》就傳授「1妙招」，不僅能將乾海帶順利泡發，還能保持爽脆口感。

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《小乾倩倩的遊戲的美食》表示，海帶的做法多樣，可用來涼拌、燉湯、清炒，味道都很好，因此許多家庭都經常買海帶回家料理。不過，你知道乾海帶到底該怎麼泡發嗎？正確處理乾海帶的做法應該是「先蒸後泡」，這樣不僅好吃，海帶營養也不易流失。

▲海帶。（示意圖／翻攝爆廢公社）

《小乾倩倩的遊戲的美食》進一步指出，買回來的乾海帶不用洗，直接折疊弄平整放到蒸鍋裡，加入足夠的清水，用大火蒸20分鐘左右，關火後再燜10分鐘，接著拿出來放到涼水中浸泡8小時以上，最重要的是，切記要用「涼水」浸泡，且中途必須換兩、三次水。

如此一來，海帶經過高溫蒸煮和長時間浸泡後，會呈現出誘人的墨綠色或褐色，香味濃郁、質地肥厚，口感更是軟硬適中，無論是用來燉湯或涼拌都很合適，大家不妨可嘗試看看喔！（編輯：許苡晴）