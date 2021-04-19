老闆厭世想出便當菜色！「3配菜格」全場瘋掉：保證翻臉
編輯中心/綜合報導
2021-04-19 13:31:37｜2021-04-19 13:32:00
現代人生活匆忙，其中便當和自助餐因菜色多元、口味多變，風格多樣的特點，成為不少外食族最愛的選擇之一。不過，就有一名素食店老闆指出，最近有客人提議希望能有便當類的盒餐選項，因此讓他開始思考便當菜色搭配，然而他當畫出配菜搭配後，卻引來眾人嚇壞直喊「保證翻臉！」
原PO於臉書社團《爆怨2公社》上發文，表示自家店面專賣素食，本來店內採單點的購買方式，但最近有客人希望能出如便當的盒餐類選項，因此讓他開始著手思考便當的菜色搭配。
他解釋，自己習慣想菜色時邊想邊手寫，「可是不知道為什麼，越寫越厭世....厭世到連便當（盒餐）的名字都想好了。」隨後他便貼出一張手繪照片，只見畫面中原PO寫著「素食的厭世三寶油飯」，便當菜色則是「椒麻滷苦瓜、香椿胡麻茄子、涼拌青椒」，飯的部分他則寫上「邪惡芋頭油飯」。
照片一曝光後，瞬間就引來許多網友熱議，不少人一看菜色就倒退三步，崩潰直喊「這菜色我寧願餓肚子」、「老闆我三樣菜都要換油飯」、「這是一份標準的，送我我也不會吃的便當」、「整個便當的菜都不愛，餓到厭世」、「三道菜色一起出現，保證翻臉的組合」、「配菜很厭世」、「可以只買飯不要配菜嗎」。
不過，亦有老饕抱持不同看法，直言「這組配菜+配色蠻好的，應該會很有食慾！」、「這些菜我都超喜歡的，而且我超愛苦瓜欸！剛剛才燙一顆起來，放在旁邊當點心，想吃的時候直接抓起來吃」、「感覺好好吃（默默拿出錢包」、「老闆剛好這3樣菜都是我的最愛」。（編輯：陳雅雲）