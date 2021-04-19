衝鹹酥雞攤「買杏鮑菇」女一嚐超傷心！老饕認了：會失望
編輯中心/綜合報導
2021-04-19 14:40:31｜2021-04-19 14:47:59
台灣擁有「美食王國」的稱號，道地小吃種類十分多樣，其中鹹酥雞攤讓不少老饕愛不釋手，不論是當正餐或是宵夜，都是許多人喜愛的食物。不過，就有一名女網友指出，自己到鹹酥雞攤買了一包炸杏鮑菇回來，但一打開卻讓她十分失望！原因揭曉後，不少老饕也紛紛點頭認同。
原PO於《Dcard》上發文，表示自己到鹹酥雞攤販買了一包炸杏鮑菇，等到回家後準備享用，但她就崩潰直呼「回家打開一咬，準備好好享受酥皮包裹著菇菇再灑上那胡椒鹽提味的勁兒時，咦...咦咦咦！我的酥酥麵皮呢？」
她解釋，自己非常喜歡杏鮑菇炸之前裹粉，倘若沒裹粉，「取而代之的是十分健康自然的土菇味，連胡椒鹽的味道都被蓋過去」，原PO也指出，似乎各家鹹酥雞攤飯幾乎都不裹粉，若需裹粉甚至得自己向老闆要求。最後，她更好奇發問「大家是裹粉派還是不裹派呢？順便推薦我幾家好吃的菇菇好不好」。
貼文一曝光，不少老饕紛紛認同直喊「喜歡有裹粉的杏鮑菇+1，雖然目前吃過的炸杏鮑菇都是在北部。我家附近的鹽酥雞攤賣的，外酥內嫩超好吃」、「以前去鹿港老街有吃到一家超好吃的杏鮑菇，從那之後開始喜歡上杏鮑菇，但回來吃的杏鮑菇都沒有那家好吃。我也愛裹粉的！吃了很多家感覺都裹不均勻，很失望」、「我家旁的鹹酥雞攤有裹粉，不過我吃的鹹酥雞攤不多，不算數」。
不過，亦有網友表示「我記得鹽酥雞攤似乎都沒有裹粉餒！應該吧哈哈哈哈，好像要去賣那種專門炸菇的攤販才有熟悉的好滋味」、「我沒吃過裹粉的！！下次要來找啊啊啊」。（編輯：陳雅雲）