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雞蛋保存有正確擺法！農夫揭「背後原理」：鮮度維持更久

編輯中心/綜合報導

2021-04-19 23:56:05

▲煮整顆雞蛋千萬別用微波爐。（圖／取自 Unsplash ）
▲在日常生活中，雞蛋幾乎是家家戶戶冰箱中的必備食材。（圖／取自 Unsplash ）
在日常生活中，雞蛋幾乎是家家戶戶冰箱中的必備食材。不過究竟雞蛋要如何保存，才是最佳的方式呢？就有農夫指出正確的擺放方式能讓雞蛋「鮮度維持更久」，並解釋背後原理。

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在美國經營農場的網紅楊恩（Noah Young），時常在抖音上分享雞隻與雞蛋相關小知識，近期他又再度提到「雞蛋保存的擺放方法其實很重要」。

楊恩解釋，「每顆蛋的兩端分別看起來會較尖或較平，而較平的那頭其實存在著氣室（air cell）部位，它具有緩衝作用，能使沙門氏菌之類的細菌遠離蛋黃」，若把平頭朝下，則氣室會被引力擠上去，讓細菌靠近蛋黃。「因此把尖的那頭朝下擺放，氣室便能直接維持在上頭，讓蛋的新鮮度維持更久」。

▲美國經營農場的網紅楊恩（Noah
▲美國經營農場的網紅楊恩（Noah Young），時常在抖音上分享雞隻與雞蛋相關小知識。（圖／翻攝抖音帳號theshilofarm）
他也另外分享，因為雞的身體裡含有水分的比例比人體多15%，一隻平均大小的雞每天要喝0.5公升的水量，若雞超過24小時不喝水，牠們下蛋的能力會受影響長達3個星期。

不少人看完後也紛紛在影片下方留言回應「以前真的沒有特別注意擺放的方式耶」、「看抖音也能學到新知識」、「剛剛去冰箱一看，才發現我全都擺錯了」、「我還以為是小常識，結果這麼多人不知道」。（編輯：潘毅）

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