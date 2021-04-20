便當配菜「綠綠的」女氣壞！真相曝誤會大 老饕眼睛全亮
編輯中心/綜合報導
2021-04-20 13:14:44｜2021-04-20 13:20:03
現代人生活匆忙，其中便當和自助餐因菜色多元、口味多變的特點，成為不少外食族最愛的選擇之一，近年便當菜色也在網路上掀起一陣討論。不過，就有一名女網友買便當時，意外發現「綠色豆子」整坨滿在白飯上，讓她氣得發文抱怨。沒想到不少老饕一看反而著急表示「妳誤會了！」
原PO於臉書社團《爆廢1公社》上發文，其於文內憤怒直喊「為什麼便當要有這個豆～～豆，討厭三色豆的在哪裡」，隨後她便貼出一張照片，只見畫面中，整堆綠色豆子占滿在白飯上，看到這一幕也讓原PO食慾大減。
但照片曝光後，卻有不少網友指出該物並非三色豆中的青豆，真實身分為毛豆，「你誤會了！這是毛豆，好吃，不是三色豆的青豆，我討厭青豆」、「毛豆好吃啊！青豆很噁」、「這是毛豆，跟三色豆的碗豆不一樣」、「這毛豆我會吃，不討厭也沒愛，但三色豆完全無法接受」；事後原PO發現搞錯後，也趕緊更新內文直喊「疑？不對....這是毛豆，我誤會你了」。
甚至還有老饕紛紛大讚，「毛豆營養價值超高～～」、「這個豆很好捏，我吃便當從來沒遇過」、「毛豆很好吃啊！但小貴是真的」、「毛豆營養又好吃，而且不便宜，這個不是三色豆成員啦」、「這個很營養又好吃」。
不過仍有人抱持不同看法，直言「我不喜歡這個豆」、「我也不愛，三色豆，毛豆都是邪教」、「這種豆，我還真的不吃」、「管你什麼毛豆三色豆就是不愛」、「毛豆還是從殼咬出來比較好吃，拔好的真的很像青豆，吞不下去」。（編輯：陳雅雲）