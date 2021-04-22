女嗆「30歲後不吃路邊攤」　眾風向竟意外一面倒：沒辦法

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這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「到某年齡就不吃路邊攤嗎」的文章表示，「今天下班幾個同事約吃晚餐，有男有女，其中一個男同事提議：『不然XX麵攤如何』，馬上就被女同事打槍：『都30了哪有人在吃路邊攤』，那家麵攤其實蠻乾淨的，是在騎樓的半開放空間，正餐時間還蠻多人」，原PO也接著說「我自己是31的阿姨，不介意吃路邊攤啦，家裡巷口的鴨肉攤我也是吃到翻過去，你們介意嗎？」沒想到此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
沒想到眾多網友的風向紛紛認為，之所以會有人30歲了不想吃路邊攤，是因為「沒比較便宜」和「衛生問題」，「我沒有看不起路邊攤，事實上我30前，基本上每天至少會吃一樣夜市或路邊攤。不過，隨著年紀大後，真的會減少路邊攤興趣，一來沒比較便宜，二來衛生原來問題，年紀大了開始養生注重飲食品質後，真的不太會去選路邊攤」、「路邊攤很髒，都看過進料就丟地上」、「大腸癌年輕化，因為整天講cp值」、「沒冷氣、環境髒，餐具的清潔也不確實」、「曾經吃路邊攤吃到得諾羅病毒...」、「衛生不好、佔用人行道、馬路，水大概也是往外面潑，外部成本超高」。（編輯：王柏文）