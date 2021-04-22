洗衣機進水量突變小！男清水管驚見「海帶」　內行揭真相

▲網友從自家洗衣機水管中清出「海帶」，釣出內行人解答了。（圖／翻攝自爆系知識家臉書）
▲網友從自家洗衣機水管中清出「海帶」，釣出內行人解答了。（圖／翻攝自爆系知識家臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-04-22 11:22:34

洗衣機對於現代人來說非常方便，只要放入衣物及清潔用品，按下按鈕就能洗完衣服，省時又省力。但若沒有妥善注意周遭環境，便有可能發生意想不到的問題。有網友就在清理自家洗衣機水管時，竟清出一些像「海帶」般的片狀物，讓他不禁請教大家為什麼會這樣？問題一出引發熱議，更釣出內行網友解答。

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有位網友在臉書社團《爆系知識家》發文表示，「洗衣機進水量變小，結果洗衣機水管清出這些像海帶的東西，請問各位的會這樣嗎？感謝解答」。而從原PO分享的照片可以看見，從洗衣機水管中清出的雜質沈澱物真的非常像海帶，無論是色澤或質地都高度相似，難怪原PO會大吃一驚。

▲網友從洗衣機水管清出「海帶」，引發熱議。（圖／翻攝自爆系知識家臉書）
▲網友從洗衣機水管清出「海帶」，引發熱議。（圖／翻攝自爆系知識家臉書）
許多網友紛紛「歪樓」回覆笑稱，「像一個海草海草海草海草～隨風飄搖」、「真好，在家裡還能撿到海帶吃」、「趕快去看你家的水塔，是不是變成整桶昆布湯了」、「我還以為你把湯的昆布撈出來拍照」、「晚上喝湯嘍」、「是誰把海帶放口袋忘記拿出來了」、「為什麼要帶著海帶洗衣服呢」、「加點豆干麵輪，煮一煮其實也是蠻美味的」。

不過也有不少內行網友解釋原因，「水路曬到太陽了」、「水塔或水管，有照到陽光，避開光源就不會有了」、「軟管曬到太陽，陽台上的澆花水管也很常這樣」、「管路有太陽曬到就會有藻類增生」、「有曬到太陽都會阿，要定時清水管唷」、「用過碳酸納清潔消毒」。（編輯：倪浩軒）

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