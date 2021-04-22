皮蛋身世大解密！賴品妤激推「攪爛」 網吵翻：邪魔歪道
皮蛋這種食物，有人厭惡到不行，也有人喜歡到無可自拔，而皮蛋豆腐更是小吃攤裡常見的小菜之一，但怎麼吃才內行，卻讓網友吵翻了。農委會今（22）日在臉書以「皮蛋君的身世大解密」發文，替大家講解關於皮蛋的各種趣味小知識，結果立委賴品妤在底下留言「皮蛋豆腐一定要先攪爛」，立即開啟戰場，讓網友笑翻。
編輯中心/綜合報導
2021-04-22 14:25:25｜2021-04-22 17:28:50
農委會表示，「皮蛋是利用鹼性物質滲入使蛋白凝膠化，一般使用生石灰或氫氧化鈉等鹼性物質、食鹽、紅茶汁，或其他促進凝膠化的鹽類物質混合調成浸漬液，將蛋投入浸漬液或調成泥漿塗敷蛋殼而熟成，常選用褐色菜鴨『畜試三號』產的蛋做加工」。
另外農委會更分享了皮蛋「小秘密」，皮蛋的英語名稱又叫「百年蛋」或「千年蛋」，因為外國人初次見到皮蛋不知道皮蛋為何物，認為一定要儲存很長時間才使得蛋變黑，所以皮蛋才有這樣的稱呼。
農委會開起了皮蛋小學堂，結果立委賴品妤在底下留言「皮蛋豆腐一定要先攪爛」，立即讓風向整個跑偏，網友紛紛留言回覆說，「邪教」、「這是邪魔歪道」、「母湯」、「我要報警」、「對切再對切、1/8最好吃」、「攪爛不方便吃」、「這吃法太不可以了」、「很像嘔吐物」。
不過也有許多網友支持先攪爛，「內行」、「懂吃都會先攪爛」、「喇在一起才爽」、「這才是皮蛋豆腐的精髓」、「以前我也是覺得這是邪魔歪道，直到我老公給我嘗試一次才發現其實蠻好的，皮蛋跟豆腐味道更融合一些」。最後農委會臉書小編也跳下來留言緩頰，「皮蛋君表示：雖然被攪爛有點痛！阿但是兩種方式都支持！因為一樣好吃」，讓大家莞爾。（編輯：倪浩軒）