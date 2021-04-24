喜宴哪道菜出現超NG？全場點名「1甜點」：巷口就買的到

▲辦桌的「龍蝦頭」超珍貴？廚師吐露背後真相。（示意圖，圖中龍蝦頭與內容無關／翻攝自PPT）
▲參加喜宴時候，多數人都會特別注意桌上能端出怎樣的美食。（示意圖，圖中龍蝦頭與內容無關／翻攝自PPT）

編輯中心/綜合報導

2021-04-24 23:40:13

參加喜宴時候，多數人都會特別注意桌上能端出怎樣的美食。就有網友好奇提問「喜酒出現哪一道會覺得自己紅包浪費了」？貼文也瞬間引發熱議，其中「一道甜點」更被點名最多次。

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原PO在論壇PTT上發文提到，「紅蟳米糕、烏骨雞湯、烤肋排等等，台式喜酒應有盡有，但如果你今天去喜酒，結果桌上出現哪一道會覺得自己紅包浪費了？我自己是看到甜湯是沒創意的紅豆或綠豆就會無言，好歹給哈根達斯吧！」

▲許多網友也紛紛點名炸湯圓最沒誠意，並給出原因。（圖／翻攝PTT）
▲許多網友也紛紛點名炸湯圓最沒誠意，並給出原因。（圖／翻攝PTT）
貼文一出也立刻引發討論，許多網友也紛紛點名炸湯圓最沒誠意，並給出原因「炸湯圓好吃歸好吃，但我在巷口鹹酥雞店點就好了」、「炸湯圓阿，最慘的是連湯圓都炸不好的」、「炸湯圓，若能炸成連型都沒有就很慘」、「肯定是炸湯圓沒有第二句話」、「當然是炸湯圓啦」。

不過也有另一派人認為，「喜宴沒有湯圓才是浪費錢好嗎？大家到底懂不懂吃」、「鹹酥雞店炸的沒有餐廳的好吃，買過幾次就放棄了，還是喜宴上的好吃」、「花好月圓阿，怎麼可以沒有」。

▲不過也有另一派人認為，喜宴上的炸湯圓有其特殊意涵，必須存在。（圖／翻攝《爆廢1公社》臉書）
▲不過也有另一派人認為，喜宴上的炸湯圓有其特殊意涵，必須存在。（圖／翻攝《爆廢1公社》臉書）
此外也有其他菜色遭到點名，「貴妃鮑、蟹肉棒之類的假替真產品」、「塑膠片蝦餅，爛」、「同事婚宴有一道菜是雞佛，沒幾個人吃」。（編輯：潘毅）

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