爽吃酥脆炸雞塊！男一咬驚見「粉色肉」　網崩潰：超噁心

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該名男網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示自己日前到攤販買了一份炸雞塊，打算好好享用，結果吃著吃著發現口感有點不太對，一看才發現肉竟然都還是「粉紅色」的。





原來是老闆根本沒將炸雞塊炸熟，導致內層的肉都還是生的，這也讓原PO超無奈，「當您想吃炸雞塊買來吃時，發現外表熟了裡面還是肉色的，您們的反應會如何」？





▲一名男網友日前到攤販買炸雞塊，豈料一咬開竟然發現肉都還沒熟。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）

不過，多數網友則是表示，「拿去告訴店家，好扯」、「直接找店家」、「拿回去退吧」、「拍照過去，請老闆退錢或補一份」、「拿回去退，這根本就不能吃」、「退貨」。（編輯：郭佩蓉）



