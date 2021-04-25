爽吃酥脆炸雞塊！男一咬驚見「粉色肉」 網崩潰：超噁心
鮮嫩多汁、炸得金黃酥脆的炸雞是許多老饕的最愛，不過，就有一名網友日前到攤販買了炸雞塊，買回家準備大快朵頤，怎知一咬開竟然看見一片「粉紅色的肉」，讓他食慾全消，貼文一出，網友也傻眼直呼「太噁心」。
編輯中心/綜合報導
2021-04-25 16:23:50
該名男網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示自己日前到攤販買了一份炸雞塊，打算好好享用，結果吃著吃著發現口感有點不太對，一看才發現肉竟然都還是「粉紅色」的。
原來是老闆根本沒將炸雞塊炸熟，導致內層的肉都還是生的，這也讓原PO超無奈，「當您想吃炸雞塊買來吃時，發現外表熟了裡面還是肉色的，您們的反應會如何」？貼文一出，引起熱議，「太誇張，這樣還可以開店」、「我也有吃過...超噁」、「感覺已經吃了很大一口」、「超噁心」、「這太誇張了…」、「原來雞排也會裝熟」、「這樣太噁了」、「我會先去醫院」、「...，吃生雞肉是會拉肚子的欸」；也有網友猜測，「冷凍下去炸，沒退冰」、「退冰沒完全嗎？還是他第一天開始賣」。
不過，多數網友則是表示，「拿去告訴店家，好扯」、「直接找店家」、「拿回去退吧」、「拍照過去，請老闆退錢或補一份」、「拿回去退，這根本就不能吃」、「退貨」。（編輯：郭佩蓉）