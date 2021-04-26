女拿電子鍋內鍋洗米被臭罵！男友愣：難相信　廠商揭真相

米
▲一名女網友用電子鍋的內鍋洗米，卻遭男友臭罵「難以置信！」對此，就有日本廠商解答真相。（示意圖／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-04-26 11:06:57

不少人在煮米前，總是會先用清水將米清洗乾淨，但該用什麼容器洗米，近期在日本論壇掀起爭論。一名女網友在日本網路上透露，自己因拿電子鍋的內鍋洗米，被男友臭罵了一頓，雖然她表示此舉並不會傷害內鍋，仍被對方直指「讓人難以置信！」隨後文章引起廣大日本網友爭論，而日本電視台《朝日電視台》就邀請了日本各大廠商，一同解開問題的答案。

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據《宅宅新聞》報導，一名女網友於今年2月在日本網路発論壇《発言小町》上透露，自己某天因用電子鍋的內鍋洗米，被男友發現而慘遭臭罵。當下她就反駁洗米並不會傷到內鍋，但男友仍不相信，事後甚至和友人抱怨，直指女網友的行為「難以置信」。

文章一曝光後，立馬在網路上引來不少網友爭論，支持可用內鍋的人認為，「買電鍋的時候，店員就有說，用內鍋洗米完全沒問題」、「奶奶和媽媽都是用內鍋洗，也是這樣教我的」；但另一派則解釋，「用內鍋洗米，倒水的時候，會很麻煩」、「我是篩籃派，我怕用內鍋洗，會傷到內鍋」。

▲近日寒流發威，有女網友就分享，自己拿「打蛋器」來洗米，結果許多網友一看都狂讚「生活智慧王」。（圖／取自pixabay）
▲女網友以電子鍋內鍋洗米的舉動，引來網友在網路上爭論。（示意圖／翻攝Pixabay）
由於話題討論聲量不斷，日本電視台《朝日電視台》就在節目上特別邀情不少廠商解惑，其中包含象印、虎牌、日立、三菱電機、夏普等廠牌業者回應，都指出其實使用電子鍋的內鍋洗米沒有太大問題，只需特別注意不要拿尖銳物品攪拌，純用手洗米是可以的；但BALMUDA則建議以「篩籃洗米」，才能夠維持內鍋最好的狀態。（編輯：陳雅雲）

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