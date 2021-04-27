哪種雞蛋最好吃？全場答案「一面倒」　激讚蛋黃口感完美

雞蛋是我們日常生活中最常見的食物之一，也幾乎是每個人家中冰箱必備的食材，而雞蛋的料理方式也相當多元，除了可以蒸、炒、煎外，也可以直接水煮，或是做成半熟蛋。近日就有網友好奇詢問大家「最喜歡吃哪種蛋？」結果全場答案幾乎一面倒，曝光心目中的第一名，大讚「蛋黃口感堪稱完美」。

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原PO在

PTT

女孩板表示，自己開始運動後，飲食也變得健康一點，每天早餐必吃水煮蛋，但說真的有時候吃到超乾，每天吃也很膩，最近早上會換吃茶葉蛋或溏心蛋，覺得兩種蛋黃會比較濕潤，尤其是溏心蛋，「那個蛋黃堪稱完美！ 」原PO也透露，他偶爾會煎荷包蛋，但比較麻煩還要開火，而且油煎熱量也偏高，因覺得自己的蛋料理的知識很薄弱？並「好奇詢問大家喜歡吃哪一種蛋？」

▲有網友好奇詢問大家「最喜歡吃哪種蛋？」結果全場答案幾乎一面倒，曝光心目中的第一名，大讚「蛋黃口感堪稱完美」。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，立刻掀起討論，許多網友紛紛留言「溏心蛋好吃」、「半熟蛋」、「溏心蛋+1，我現在都去全聯買大武山牧場的，蛋黃濕潤度剛剛好」、「溏心很讚！」「溏心蛋，可以嘗試自己煮，不難喔」、「溏心蛋，半熟荷包蛋」。

另還有人直指「歐姆蛋」、「番茄炒蛋」、「高湯玉子燒」、「只要是雞蛋料理都喜歡」、「除了水煮蛋，茶葉蛋那種類型都喜歡」、「現在很喜歡用味增豆腐湯包or紫菜湯包，先打兩顆蛋攪散，水開後繞個圈，然後直接把蛋液一次倒進去，不把蛋液攪散，這樣煮出來蛋會超大一包，吃起來爽」、「炒蛋>烘蛋>煎蛋>溏心蛋>酒蛋>蒸蛋>其他」、「鐵板麵的蛋」。（編輯：許苡晴）