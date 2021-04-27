國外超夯泡麵煮法！男一吃眼睛全亮 「加2物」整碗升級
泡麵已經成為現代人最方便的三餐選擇之一，又有便宜、簡單料理、調味多樣的優點，不過你是否已經吃膩了這樣簡單的泡麵？那應該怎麼料理，才能將泡麵提升到不同的境界呢？近日，就有網友分享看到國外有人烹飪泡麵的方法，讓他好奇嘗試，結果成品讓不少人驚呼「看起來就像拉麵！」
編輯中心/綜合報導
2021-04-27 08:11:25
原PO在「Dcard」貼文指出「最近看到國外的創作者流行這個吃法，最主要就是用沙拉醬跟雞蛋做成基底，其實本來我也一直懷疑好不好吃，很怕是地獄料理，但今天嘗試發現真的很不錯，增加了很多濃郁的口感，有點像是泡麵版的濃口豚骨麵，如果對泡麵有想要更多吃法，可以試試看」。
「作法很簡單，只要先將泡麵的調味包全倒入碗中，然後將沙拉醬一大匙也倒入，接著打入一顆雞蛋，均勻攪拌之後開始煮麵，麵體煮兩分半鐘，接著將煮好的麵放到攪拌好的醬料中，倒入熱水，鋪上半熟蛋、配料以及蔥花跟小黃瓜就完成了」。
成品照曝光之後，不少網友紛紛回應「哇，看起來檔次提升不少」、「看起來好好吃，熱量很罪惡」、「你的擺盤真的好厲害，拍照也是哈哈」、「看起來好好吃，可以推薦一下哪一種泡麵比較合適嗎」、「看起來好好吃＝＝跟拉麵一樣」、「這擺盤不說還不知道是泡麵」、「這已經不是普通的泡麵，看起來好高級啊」。（編輯：張嘉哲）