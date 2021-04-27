九層塔蛋「吃起來像餅乾」！她問這正常嗎 老饕眼睛亮了
不少婆媽在煮飯時，常常會使用到「九層塔」來幫助料理提升風味，而外面的小吃店、熱炒店，也有許多用九層塔入菜的美食佳餚。不過有位網友透露，自己在餐廳點了份九層塔蛋，但上桌後發現店家煎得十分焦脆，吃起來口感「像在吃餅乾」，讓她們不禁叫店員過來詢問「這樣是正常的嗎？」照片曝光後引發熱議，還有網友直呼「感覺很讚啊！」
編輯中心/綜合報導
2021-04-27 11:39:18
原PO在臉書社團《爆怨2公社》發文，分享自己與姊姊在餐廳的親身經驗。點了九層塔蛋送上桌後，原PO姊姊不禁請店員過來詢問，「請問一下你們的九層塔蛋這樣焦焦的是正常的嗎？」店員先是回答，「不好意思，下次改善」，原PO也補刀吐槽「真的很焦都吃不出蛋的味道，很像在吃餅乾」，但店員卻解釋，「我們一直以來都是這樣耶」。
而從原PO分享的照片中可以看見，店家送上桌的九層塔蛋確實偏焦脆，原PO表示，坐隔壁桌的姊夫遠遠看到，還以為她們點的是魚。除了九層塔蛋，原PO也抱怨點了菜單上寫的「米粉湯」，結果送來的卻是「湯米粉」，讓她不禁詢問大家，「只有我的認知不同嗎？」
焦脆的九層塔蛋掀起討論，網友紛紛留言回覆說，「第一眼看真的很像魚」、「我也以為是魚」、「 蛋煎成魚，也需要技術的」、「加了香菜更不可饒恕」、「我以為是豬血糕，看起來好好吃」、「我以為是煎虱目魚肚」、「為什麼九層塔蛋上面要放香菜，這樣味道不會相衝突嗎」、「哈哈～這是創意料理啦」。
但也有網友認為，「黑黑的是九層塔應該不是焦掉，外層煎的酥脆，看起來蠻好吃的阿」、「感覺蠻好吃的耶」、「有香菜給讚」、「感覺很讚啊」。（編輯：倪浩軒）