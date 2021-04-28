布丁創意料理怎做才內行？婆媽曝「靈魂搭配」：小孩最愛

▲網友分享親身經驗，在超商吃布丁卻遭到路人勸阻，理由更是讓她好傻眼。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲布丁入菜的創意料理怎麼做才內行？許多網友分享心中答案。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-04-28 16:45:11

香甜滑嫩的布丁是不少大人、小孩在嘴饞時的最愛，但你知道嗎？布丁除了可以當作甜品，竟然也有許多入菜的創意料理撇步。有網友就請教大家，除了布丁泡麵之外，「還有什麼布丁創意料理新吃法？」問題一出掀起討論，許多婆媽紛紛分享各種布丁創意吃法。

我是廣告 請繼續往下閱讀
有位網友在Mobile01討論區以「布丁創意料理新吃法？」為題發文，透露老婆上週吃到布丁加泡麵的吃法後驚為天人，一直要求原PO再想想還有什麼布丁料理？原PO表示，老婆是個布丁控，但之前一直把布丁當甜品，永遠的搭配就是「布丁＋牛奶」。原PO最後無奈直言，已經「玩掉三個布丁還沒找到厲害的吃法」，請教大家幫忙給點建議。

▲對於「布丁吃法」的問題，有一位學生妹網友在網路論壇《Dcard》上PO出6種主流吃法。（圖／記者陳致宇攝）
▲網友詢問大家還有什麼布丁的創意料理新吃法？（圖／NOWnews資料照片，記者陳致宇攝）
網友紛紛在底下留言回覆說，「如果布丁搭泡麵會讓你喜歡，那我猜把溫泉蛋（半熟蛋）放在布丁上吃也會讓你喜歡」、「拿來調酒呢？感覺甜甜的酒都很搭」、「我有用過布丁當火鍋湯底，那時候剛好高湯不夠，突發奇想果真是完美搭配」、「鹹派加布丁好像也不錯，焦糖海鹽布丁之類的口味」、「可以朝濃湯方向，我家小孩很愛布丁玉米濃湯喔」、「布丁熱壓吐司」。

而在眾多建議中，「布丁玉米濃湯」獲得最多網友青睞，直呼想嘗試看看。但也有網友認為，「我是沒有勇氣嘗試」、「真的還沒試過...覺得滿可怕的」。（編輯：倪浩軒）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

繼續作答
空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

繼續作答

PK擂台

有望參選？您會支持韓國瑜出來競選7月國民黨黨主席嗎？

支持
不支持
24.32%75.68%
2021-04-28-2021-05-01

這次的五一勞動連假您會出去玩嗎？

不會
38.1%61.9%
2021-04-28-2021-04-30

機師多人染疫，您覺得華航機師接種疫苗速度會不會太慢？

會，太慢了
不會，不會太慢
44.83%55.17%
2021-04-26-2021-04-29
即時
推薦閱讀