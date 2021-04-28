布丁創意料理怎做才內行？婆媽曝「靈魂搭配」：小孩最愛
香甜滑嫩的布丁是不少大人、小孩在嘴饞時的最愛，但你知道嗎？布丁除了可以當作甜品，竟然也有許多入菜的創意料理撇步。有網友就請教大家，除了布丁泡麵之外，「還有什麼布丁創意料理新吃法？」問題一出掀起討論，許多婆媽紛紛分享各種布丁創意吃法。
編輯中心/綜合報導
2021-04-28 16:45:11
有位網友在Mobile01討論區以「布丁創意料理新吃法？」為題發文，透露老婆上週吃到布丁加泡麵的吃法後驚為天人，一直要求原PO再想想還有什麼布丁料理？原PO表示，老婆是個布丁控，但之前一直把布丁當甜品，永遠的搭配就是「布丁＋牛奶」。原PO最後無奈直言，已經「玩掉三個布丁還沒找到厲害的吃法」，請教大家幫忙給點建議。
網友紛紛在底下留言回覆說，「如果布丁搭泡麵會讓你喜歡，那我猜把溫泉蛋（半熟蛋）放在布丁上吃也會讓你喜歡」、「拿來調酒呢？感覺甜甜的酒都很搭」、「我有用過布丁當火鍋湯底，那時候剛好高湯不夠，突發奇想果真是完美搭配」、「鹹派加布丁好像也不錯，焦糖海鹽布丁之類的口味」、「可以朝濃湯方向，我家小孩很愛布丁玉米濃湯喔」、「布丁熱壓吐司」。
而在眾多建議中，「布丁玉米濃湯」獲得最多網友青睞，直呼想嘗試看看。但也有網友認為，「我是沒有勇氣嘗試」、「真的還沒試過...覺得滿可怕的」。（編輯：倪浩軒）