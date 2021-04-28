保久乳不用冰是因為防腐劑？專家揭「關鍵差異」：別誤解

許多人每天都會習慣喝一杯鮮奶來補充鈣質，不過鮮奶一定得冷藏保存，但為什麼「保久乳」不用冰呢，就有不少人好奇「是不是因為加了防腐劑」，對此，正妹營養師高敏敏也給出解答，要來打破民眾心中的迷思。
我是廣告 請繼續往下閱讀
營養師高敏敏表示，其實鮮乳和保久乳的來源一樣，都是100%生乳，只是「差在包裝及殺菌的不同，產生保存期限的差異」。高敏敏提到，「保久乳」是利用超高溫殺菌加上無菌包裝的技術，把生乳中的細菌幾乎殺光，再採用無菌充填包裝，因此才可以「不需要加防腐劑、不用冷藏」，就可以常溫保存長達六個月。
高敏敏接著說道，而「鮮乳」則大多採用「高溫短時間或超高溫短時間」殺菌，加上沒有無菌包裝並行，因此無法做到完全無菌狀態，所以鮮乳保存期限比較短，也一定要冷藏。不過，鮮奶和保久乳到底哪個比較營養？高敏敏則表示，像是熱量、蛋白質、乳糖及鈣質等數值，「其實兩種奶營養是差不多的」。
「以後大家別對保久乳有誤解啦，偶爾出門不方便帶鮮奶，帶瓶保久乳喝，簡單又方便」，高敏敏也透露自己很喜歡保久乳的特殊乳香，並補充「其實那是殺菌過程產生梅納反應的味道」。她也在文末貼心提醒民眾，成人每日鈣需求1000mg，推薦早晚各一杯乳製品，剩下的50%可以從優格、起司、豆腐、黑芝麻、小魚乾、菠菜、莧菜等食物補充，才能養好骨質不疏鬆！（編輯：郭佩蓉）
【本文獲臉書粉絲團《高敏敏 營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】