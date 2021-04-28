保久乳不用冰是因為防腐劑？專家揭「關鍵差異」：別誤解

許多人每天都會習慣喝一杯鮮奶來補充鈣質，不過鮮奶一定得冷藏保存，但為什麼「保久乳」不用冰呢，就有不少人好奇「是不是因為加了防腐劑」，對此，正妹營養師高敏敏也給出解答，要來打破民眾心中的迷思。





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▲正妹營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

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高敏敏接著說道，而「鮮乳」則大多採用「高溫短時間或超高溫短時間」殺菌，加上沒有無菌包裝並行，因此無法做到完全無菌狀態，所以鮮乳保存期限比較短，也一定要冷藏。不過，鮮奶和保久乳到底哪個比較營養？高敏敏則表示，像是熱量、蛋白質、乳糖及鈣質等數值，「其實兩種奶營養是差不多的」。





▲高敏敏營養師透露保久乳不用冰的關鍵原因。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

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《高敏敏 營養師》