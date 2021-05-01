半島酒店張國邦任雅閣新主廚　驚艷台灣蔬食大玩素菜

半島酒店張國邦任雅閣新主廚　驚艷台灣蔬食大玩素菜
▲「雅閣」中餐廳新主廚張邦國今（2021）年3月正式上任，除了重新規劃新菜單，值得注意的是其中多了不少蔬食素菜。（圖／業者提供）

記者黃仁杰／台北報導

2021-05-01 12:00:00

擁有《台北米其林指南》一星評等的台北文華東方酒店 「雅閣」中餐廳，在去（2020）年10月前主廚謝文離職後終於迎來新任主廚，來自香港半島酒店「嘉麟樓」的副主廚張國邦今（2021）年3月正式上任，除了重新規劃新菜單，值得注意的是其中多了不少蔬食素菜，張國邦認為，台灣的蔬果豐富且注重健康，將是未來粵菜餐廳的新走向。

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1979年次現年42歲的張國邦出生於香港，擁有近25年的紮實廚藝經驗，父親是廣式燒臘師傅，母親是餐廳外場領班，從小耳濡目染而對餐飲萌生濃厚興趣。17歲就到餐廳當學徒開始他的廚藝生涯，一路在大排檔、酒樓磨練，累積粵菜料理的基本功。

憑藉自身的努力，他曾是獨當一面的餐館廚師，享有不錯待遇，但他不甘於只在一般餐館掌杓，為精進自身廚藝專業與技術，毅然轉任多間香港知名高級粵菜食府從基層做起，包括「會所1號博藝會」、「利苑」等，之後更至亞洲最佳中菜餐廳之一、曾榮獲米其林二星評級的香港洲際酒店「欣圖軒」任職，拓展了他對精緻粵菜的視野與見識。

▲「黃湯白玉星斑柳」，肉質滑腴細嫩的清蒸頂級東星斑，魚肉底下還有吸飽上湯精華、通透如白玉的冬瓜。（圖／業者提供）
▲「黃湯白玉星斑柳」，肉質滑腴細嫩的清蒸頂級東星斑，魚肉底下還有吸飽上湯精華、通透如白玉的冬瓜。（圖／業者提供）
張國邦形容自己的廚藝風格「原味、細緻、清雅」，忠於傳統道地粵菜原味本質藉由紮實的廚功且強調不過度調味，巧妙地將每一樣食材的原汁原味發揮到淋漓盡致，並在菜餚中不時加入巧思，讓賓客每一口都感到驚豔與滿足，例如「黃湯白玉星斑柳」，肉質滑腴細嫩的清蒸頂級東星斑，魚肉底下還有吸飽上湯精華、通透如白玉的冬瓜，最後淋上以雞肉、鴨肉、瑤柱與金華火腿煨煲12小時而成、色澤金黃濃郁的黃湯，使這道佳餚更馥郁迷人。

在張國邦的改革下，雅閣新增了不少素菜，原來是因為首次來台定居的他，看到在這有許多香港沒有的蔬果，而且台灣人注重健康飲食，認為這將是台灣的餐飲市場趨勢，主廚將他對料理的堅持與熱情化為佳餚，對於接掌雅閣，張國邦希望讓台灣食家饕客能品嘗豐美道地粵菜，更能在用餐過程中感到自在舒適而不拘束，有如私廚般的極致用餐體驗。

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