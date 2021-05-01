半島酒店張國邦任雅閣新主廚　驚艷台灣蔬食大玩素菜

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憑藉自身的努力，他曾是獨當一面的餐館廚師，享有不錯待遇，但他不甘於只在一般餐館掌杓，為精進自身廚藝專業與技術，毅然轉任多間香港知名高級粵菜食府從基層做起，包括「會所1號博藝會」、「利苑」等，之後更至亞洲最佳中菜餐廳之一、曾榮獲米其林二星評級的香港洲際酒店「欣圖軒」任職，拓展了他對精緻粵菜的視野與見識。
張國邦形容自己的廚藝風格「原味、細緻、清雅」，忠於傳統道地粵菜原味本質藉由紮實的廚功且強調不過度調味，巧妙地將每一樣食材的原汁原味發揮到淋漓盡致，並在菜餚中不時加入巧思，讓賓客每一口都感到驚豔與滿足，例如「黃湯白玉星斑柳」，肉質滑腴細嫩的清蒸頂級東星斑，魚肉底下還有吸飽上湯精華、通透如白玉的冬瓜，最後淋上以雞肉、鴨肉、瑤柱與金華火腿煨煲12小時而成、色澤金黃濃郁的黃湯，使這道佳餚更馥郁迷人。
在張國邦的改革下，雅閣新增了不少素菜，原來是因為首次來台定居的他，看到在這有許多香港沒有的蔬果，而且台灣人注重健康飲食，認為這將是台灣的餐飲市場趨勢，主廚將他對料理的堅持與熱情化為佳餚，對於接掌雅閣，張國邦希望讓台灣食家饕客能品嘗豐美道地粵菜，更能在用餐過程中感到自在舒適而不拘束，有如私廚般的極致用餐體驗。