喜酒吃素能享「主桌級」待遇？上桌賓客認了：紅包要更大

▲一名男網友抱怨，女友帶他一起去吃喜酒，卻只包了800元，讓他直呼「超丟臉」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲有網友發現吃喜酒時特別開了一席素食桌，有宴會人員透露「素食桌」往往能享受主桌級待遇，話題掀起討論。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-05-02 16:28:13

結婚是人生中的一件大事，不少人都會舉辦婚禮，邀請親朋好友參加喜宴、辦桌沾沾喜氣，許多民眾吃喜酒更是會特別注意桌上能端出怎樣的美食，不過也因為台灣飲食習慣多元，日前就有一名網友吃喜酒時發現，吃素的客人竟能特別享受「主桌級待遇」，畫面曝光後超過七千名網友也紛紛笑翻，按讚表示「感覺蠻有心的！」。

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近年吹起一股茹素的風潮，而在蔬食當中也分了許多不同種類飲食習慣，不少新人結婚安排喜酒菜色時，若赴宴的親朋好友有茹素者也會特別安排素食餐點，日前一名網友就在臉書社團《路上觀察學院》分享一張喜宴現場的照片，只見整個喜宴會場中，竟然還特別加設一席素食桌。

▲（圖／翻攝自臉書社團《路上觀察學院》）
▲網友拍下整個宴會廳唯一的「素食桌」。（圖／翻攝自臉書社團《路上觀察學院》）
不過相較左右皆是十人共座的大圓桌外，這席素食桌前只放了一張椅子，看起來也不那麼有氣勢。照片曝光後，有網友笑稱這是「獨素一格」的席次還能在疫情期間保持「素交距離」，另外也有民眾羨慕表示「雖然只有一個人吃素還是特別多花錢幫他開一桌，感覺蠻有心的」、「一般不是都準備套餐跟大家一起吃嗎」、「單獨座位比較好，像我吃素每次參加婚禮坐在素食桌，旁邊都是80歲老人或是和尚的，都不能好好聊天」。

此外，有曾經在宴會廳工作的宴席人員也透露，像是照片中這種特別加開的素食桌往往也能享受到「主桌級」特別待遇，「之前做過這種婚宴的，素食的還要特別幫他上，待遇跟主桌的有得比」、「每次看素食的都很高級，專人送餐跟擺盤」、「像在南部還是會出一整桌的菜喔」。

至於紅包部分也有網友好奇提到「紅包是不是要包大一點抵獨桌餐費」，素食者則回應「我之前吃素的時候真的有包比較大包，就和對方交情一般但我包的紅包是她的好朋友等級的紅包」、「通常不是乾脆紅包到人不到，就是多包一點」。（編輯：楊智傑）

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