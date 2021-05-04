8杯水瘦身法有用？營養師曝3種人不適合　「搭這招」更好

「8杯水減肥法」曾風靡一時，近來又再度翻紅，不少人都清楚「水」必須喝夠，才能幫助身體新陳代謝，不過，對於近來讓日韓女性為之瘋狂的「喝水時間表」到底有沒有效果，營養師高敏敏就表示，8杯水減肥法若是搭配168斷食法，瘦身效果會更加顯著，並且透露「3種人」不適合。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲正妹營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

× ▲正妹營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

但高敏敏認為，多喝水當然是好事，但也不是每個人都適合，或是每天吃大餐，光靠喝水就能甩肉的。而她也接著曝光這8杯水到底該何時喝。





第一杯 起床





起床後→代謝養顏





第二杯 9:00





工作前→提高專注力





第三杯 11:30





飯前→飽腹墊胃





第四杯 13:00





飯後→幫助消化





第五杯 15:30





下午→減少疲勞





第六杯 17:30





晚餐前→緩解飢餓感





第七杯 19:00





飯後→助消化代謝





第八杯 21:00





睡前→避免血液濃稠（頻尿者可減量）





▲8杯水減肥法。（圖／營養師高敏敏 授權提供）

× ▲8杯水減肥法。（圖／營養師高敏敏 授權提供）

不過，高敏敏也表示這「3種人」要特別注意，第一，像是「腎臟病患」需要限水的情況，並不適合喝太多水；第二「胃潰瘍、消化不良」的人，飯前飯後喝水建議間隔一小時，才不會導致消化不良；最後則是「頻尿」的人，睡前的水份不要攝取過多。





最後，高敏敏也貼心提醒，「每人每天還是要至少補充1500-2000cc的水，每日水份才足夠」，而最近天氣越來越熱，也可以多吃含水量高的蔬果，像是西瓜、黃瓜、冬瓜等，補充水份也補到纖維跟維他命。（編輯：郭佩蓉）





【本文獲臉書粉絲團《高敏敏 營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】



